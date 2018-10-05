Yolculukta Haklarımızın Farkında Mıyız?

2014’ten önce yolcu haklarının Tüketici Koruma Kanunu kapsamında değerlendirildiğini, dolayısıyla şikayetlerin hakem heyetlerine ulaştırılamadığını belirten Şahin, 28 Mayıs 2014’te çıkarılan 6502 sayılı Koruma Kanunu ile seyahatlerde yaşanan yolcu ve mal ile ilgili şikayetler için hakem heyetlerine başvuru yolunun açıldığını dile getirdi. Yolcu hakkı denilince ilk akla gelenin yolculuk biletleriyle ilgili yaşanan sorunlar olduğunu kaydeden Şahin, "Yolculuklarda ‘ayıplı hizmet’ ve ‘ayıplı mal’ şeklinde tanımladığımız başka sorunlar da var. Otobüsün kalkış ve varış saatlerinde yaşanan gecikmeler, valizlerde yaşanan karışıklıklar ya da sorunlar, otobüsün çok eski olması, rahat ve konforlu bir yolculuk yaptırılacağı vaat edilmesine karşın gereken hizmetin verilmemesi ayıplı hizmet örnekleri" dedi.



Şikayet için gerekli belgeler saklanmalı



Ayıplı hizmetlerde yolcunun elinde bir belge bulunması kaydıyla, hakem heyetlerine şikayette bulunulabileceğinin altını çizen Şahin, söz konusu belgeleri şöyle sıraladı:

"Tüketici olarak hakkımızı aramak için belgelerimize dikkat etmeliyiz. Biletimiz, eğer taşınmak üzere bir mal vermişsek bunun karşılığında aldığımız fiş, bir eksiklik olması durumunda da Otogar Müdürlüklerinde oluşturduğumuz tutanaklar, tutanak alamamış isek işletmeye e-posta üzerinden ya da kayıtlı cep telefonlarından gönderilmiş bir şikayet mesajı birer belgedir. Bu belgeler elimizde olmazsa firma inkar cihetiyle ayıplı hizmeti reddedecektir. Dolayısıyla en başta sorumluluk bizde. Bizler görevini yerine getirmeyen firmaları şikayet ederek düzgün çalışmasını sağlamalıyız."



Şikayet mercii tüketici hakem heyetleri



Yolculuk esnasında yaşanan sıkıntılarda kaymakamlıklarda bulunan hakem heyetleri, il hakem heyetleri ve Tüketici Mahkemelere şikayette bulunulabileceğini söyleyen Şahin, "Tüketici Hakem Heyetlerinde 4 bin 570 TL’ye kadar Kaymakamlıklardaki Hakem Heyetlerine, 6 bin 860 TL’ye kadar İl Hakem Heyetlerine, bunun üzerindeki rakamlar için de Tüketici Mahkemelerine şikayet edilir. Yolculuk biletleri ilçe hakem heyetlerindeki miktarı genellikle aşmayacaktır ama taşınan malın bedeline göre diğer alanlar da şikayet için açıktır" ifadelerini kullandı.

