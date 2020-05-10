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Yollarda Altyapı Ve Yenileme Çalışmaları Denetlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan yollarda altyapı ve yenileme çalışmaları yapan Büyükşehir ekiplerini ziyaret etti.

Yollarda Altyapı Ve Yenileme Çalışmaları Denetlendi

Büyükşehir Belediyesi’nin sokağa çıkma kısıtlamasını da değerlendirerek boşalan caddelerdeki çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Düvenönü’nden Osman Kavuncu Bulvarı istikametine yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde takip etti.



Caddelerde trafiğin olmamasını değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Evde kal Kayseri, biz size hizmet ederiz’ parolasıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Trafik yoğunluğunun olmaması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında çalışıyoruz. Geçen hafta Osman Kavuncu Bulvarı’nda KASKİ alt yapı çalışmaları yapmıştı. Bu hafta da ekiplerimiz asfaltlama çalışması yapıyor. Ana arterlerimizin asfaltını yaparak Kayseri’ye yakışır duruma getiriyoruz. Şehrin farklı bölgelerindeki çalışmalara devam edeceğiz” dedi.


 
 

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