Yollarda kalite ve konfor artıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaz dönemi ile birlikte şehrin önemli bulvarları, yeni açılan caddeler ve yıpranmış yollarda yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini belirtti. 15 Temmuz bulvarının 4 kilometrelik ilk etabındaki asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını ve 14 bin 700 ton asfalt kullandıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Terminal Katlı Kavşağı ve kavşağa bağlanan caddelerde de yaklaşık 5 bin ton taşmastik asfalt kullanarak kalite ve konforu artırdıklarını söyledi.







Asfaltlama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, şehrin en önemli caddelerinden olan Erkilet Bulvarı’nı da yaklaşık 9 bin 500 ton asfalt kullanarak yenilediklerini belirtti. Asfaltlama çalışmalarının Kiçikapı Hareket Amirliği, İldem Mezarlığı, İsmail Erez Bulvarı, Horsana Yolu, Kaldırım Caddesi ve Develi ilçelerinde de yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Anbar Organize Girişi ile DSİ arası, 30 Ağustos Kavşağı ile Mimarsinan Katlı Kavşağı arası ve Bağdat Caddesi’nde de asfaltlama çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

