YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI AÇILDI

Kayserililerin alıştığı, sevdiği fuar bir kez daha meraklıları ile buluştu. 20-29 nisan tarihleri arasında açık kalacak olan Yöresel Ürünler ile Bahçe Botanik Fuarı açıldı.

Birçok yöreye ait özel lezzetlerin meraklısı ile buluştuğu fuarda Erzurum Cağ kebabından, Trabzon’un dünyaca ünlü balina ekmeğine, Aydın’ın deve sucuğundan, Bursa’nın meşhur Gemlik zeytinine ulaşmak mümkün. Bahçe Botanik Fuarı ise bağ, bahçe meraklılarına hizmet verecek.

Fuarlar, 29 Nisan akşamına kadar saat 09.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

Haber-Foto: Ramazan Karakuş





