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YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI AÇILDI

Sun Fuarcılık tarafından açılan Yöresel Ürünler ile Bahçe Botanik Fuarı dün Dünya Ticaret Merkezi’nde açıldı. Fuarın ilk gününde aşırı bir yoğunluk yaşanmazken, fuar yetkilileri bugün ve yarın ziyaretçi sayısında artış beklediklerini kaydetti.

YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI AÇILDI
Kayserililerin alıştığı, sevdiği fuar bir kez daha meraklıları ile buluştu. 20-29 nisan tarihleri arasında açık kalacak olan Yöresel Ürünler ile Bahçe Botanik Fuarı açıldı.
Birçok yöreye ait özel lezzetlerin meraklısı ile buluştuğu fuarda Erzurum Cağ kebabından, Trabzon’un dünyaca ünlü balina ekmeğine, Aydın’ın deve sucuğundan, Bursa’nın meşhur Gemlik zeytinine ulaşmak mümkün. Bahçe Botanik Fuarı ise bağ, bahçe meraklılarına hizmet verecek.
Fuarlar,  29 Nisan akşamına kadar saat 09.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.
Haber-Foto: Ramazan Karakuş
 
 
 
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