Yöresel Ürünler Fuarı açılıyor

Sun Fuar’ın katkılarıyla Kayseri’de düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Fuarı yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak. “Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganı ile yola çıkılan fuarda farklı şehirlerden gelenler açtıkları stantta ürünlerini tanıtacak. Fuara gelenler her bölgenin kendine has ürününü tatma imkânı bulacak.



Farklı konseptiyle yöresel ürünler, hediyelik eşya, daha birçok ürünü bir arada bulabileceğiniz fuar 20-29 Nisan tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

Sun Fuar ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, 9 gün açık kalacak fuarda ziyaretçi rekoru beklediklerini ve Kayseri halkını fuara davet ettiklerini söyledi.





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