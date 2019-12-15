YORUM YAPTI İHTAR ALDI!

1 Aralık 2018’den beri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür Merkezi’nde (KAYMEK) işletmeler ve iştirakler daire başkanlığında şoförlük yapan Enver Kahraman isimli personel, 2 Aralık 2019’da sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı yorum dolayısıyla şikayet edildi. 3 Aralık’ta toplanan disiplin kurulu, Kahraman’a görev saatinde özel işlerle uğraşmaktan ‘uyarı (ihtar)’ cezası verdi. Disiplin kurulunda Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik’in de imzası dikkat çekti.
“Çok enterasan belediye, sendika ilişkisi var bu ilişkiyi sorgulayacağız”
TÜM İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜM-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Şahin, kendi sendikalarının üyesi olan Enver Kahraman isimli personele sahip çıktı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde basın açıklaması yapan TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin, “İşçilerin anayasal hak olarak sendikaları seçme hakkı vardır. İstediği sendikayı seçme özgürlüğü vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkanı bile ‘hiçbir sendika ile alakamız yok, hiçbir sendika bizim arka bahçemiz olamaz. Kimse kendisini bir adım önde görmesin’ dedi. Fakat bazı belediyelerde tüm belediyeleri katmıyorum, çok enterasan belediye, sendika ilişkisi var. Bu ilişkiyi sorgulayacağız, sorgulamaya devam edeceğiz” dedi.
Fotoğrafa yorum yapıyor, disiplin kuruluna çağrılıyor
Sosyal medyada yorum yapan Enver Kahraman’ın yorumdan 5 dakika sonra disiplin kuruluna çağrıldığını öne süren Başkan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir işçi arkadaşımız, kardeşimiz, sosyal medyada bir fotoğrafın paylaşımının altına yorum yapıyor. Bir sendika başkanı ile büyükşehir belediyesinin başkanının olduğu bir fotoğraf. O fotoğrafın altına ‘Sendikacılıkta kaybettiğiniz itibarınızı belediye başkanımızı ziyaret ederek kurtaramazsınız’ diye yazıyor. 5 dakika sonra disiplin kuruluna çağırmışlar ve yorum siliniyor. Orada belediye başkanına hakaret yok, tam tersine belediye başkanının itibarlı, sendikanın da itibarsız olduğunu söyleyerek, ‘belediye başkanımızı ziyaret ederek itibarınızı kurtaramazsınız’ yorumu yazıyor. Sabah dokuzda disiplin kuruluna çağrılıp, savunması dahi alınmadan cezası eline yazılıp veriliyor, imzalanmış hazır ceza. Burada çok garip olan bir şey var, disiplin kuruluna çağırılırken ‘sosyal medyada bir paylaşım yapmışsınız, ondaki kastınız ne, ifade etmek üzere disiplin kuruluna geleceksiniz’ diyorlar.”
“Eğer biraz adaletiniz varsa…”
TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin, iş saatinde sosyal medyada yorum yapan çok sayıda personel olduğunu ifade ederek, “Verilen ceza o yorumla alakalı değil, diyorlar ki ‘iş saatinde başka bir şeyle uğraştığın için uyarı cezası aldın.’ Başka şeyle uğraşmaktan kasıt sosyal paylaşım sitelerinde yorum yapmak. Adamsanız demeyeceğim ama eğer biraz adaletiniz varsa, biraz haysiyet varsa şu kuruluşta iş saatinde sosyal medyada yorum yapan herkese bu cezayı vereceksiniz. Eğer bir kişiye veriyorsanız o kişi de üyemizse biz buradan şunu anlıyoruz, ‘biz sizinle savaşırız, biz filan sendikayı tutuyoruz.’ Cumhurbaşkanı sendika tutmayın diyor ama cumhurbaşkanının belediye başkanı sendika tutuyor. Belediye başkanının bundan haberi var mı yok mu bilmem fakat asıl soracağımız soru, sendika mı yönetiyor, belediye başkanı ve ekibi mi yönetiyor?” ifadelerini kullandı.
Kuruldaki sendika temsilcisi 1 yıl hapis cezası almış
Başkan Şahin, cezayı verenlerin içerisinde karşı sendikanın başkanı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Bu sendika başkanı üyemizi şikayet edip, kararı o veriyor. Bu disiplin kurulundaki sendika temsilcisi daha 1 ay önce avukatımız Faruk Karakaya’nın takip ettiği dava sonucunda 1 yıl hapis cezası almış bir isim ve bu kişi disiplin kurulunda. Sendika başkanı ‘Sendika haklarının kullanılmasının engellenmesi’ suçunun sabit olduğundan cezalandırılmış. Ve o davada bu ‘uyarı’ cezası verilen işçi arkadaşımız da tanık olarak dinlenmiş. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin hapis cezası verdiği bir adam disiplin kurulunda temsilci oluyor, ceza veriyor. Disiplinsiz, baskıcı bir adamı sen nasıl disiplin kuruluna alırsınız. Bu tiyatroların hepsinin farkındayız. Bunun da sonuna kadar mücadele edeceğiz.”
Çelik sanık olarak yargılanıp, ceza almış
Öte yandan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik’in 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık olarak hakim karşısına çıktığı, Çelik’e yargılama sonucu mahkemece ‘sendika hakların kullanılmasının engellenmesi’ suçunu işlediği sabit olduğundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırıldığı, Enver Kahraman’ın da o davada tanık olarak dinlendiği ortaya çıktı.
“Çok enterasan belediye, sendika ilişkisi var bu ilişkiyi sorgulayacağız”
TÜM İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜM-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Şahin, kendi sendikalarının üyesi olan Enver Kahraman isimli personele sahip çıktı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde basın açıklaması yapan TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin, “İşçilerin anayasal hak olarak sendikaları seçme hakkı vardır. İstediği sendikayı seçme özgürlüğü vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkanı bile ‘hiçbir sendika ile alakamız yok, hiçbir sendika bizim arka bahçemiz olamaz. Kimse kendisini bir adım önde görmesin’ dedi. Fakat bazı belediyelerde tüm belediyeleri katmıyorum, çok enterasan belediye, sendika ilişkisi var. Bu ilişkiyi sorgulayacağız, sorgulamaya devam edeceğiz” dedi.
Fotoğrafa yorum yapıyor, disiplin kuruluna çağrılıyor
Sosyal medyada yorum yapan Enver Kahraman’ın yorumdan 5 dakika sonra disiplin kuruluna çağrıldığını öne süren Başkan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir işçi arkadaşımız, kardeşimiz, sosyal medyada bir fotoğrafın paylaşımının altına yorum yapıyor. Bir sendika başkanı ile büyükşehir belediyesinin başkanının olduğu bir fotoğraf. O fotoğrafın altına ‘Sendikacılıkta kaybettiğiniz itibarınızı belediye başkanımızı ziyaret ederek kurtaramazsınız’ diye yazıyor. 5 dakika sonra disiplin kuruluna çağırmışlar ve yorum siliniyor. Orada belediye başkanına hakaret yok, tam tersine belediye başkanının itibarlı, sendikanın da itibarsız olduğunu söyleyerek, ‘belediye başkanımızı ziyaret ederek itibarınızı kurtaramazsınız’ yorumu yazıyor. Sabah dokuzda disiplin kuruluna çağrılıp, savunması dahi alınmadan cezası eline yazılıp veriliyor, imzalanmış hazır ceza. Burada çok garip olan bir şey var, disiplin kuruluna çağırılırken ‘sosyal medyada bir paylaşım yapmışsınız, ondaki kastınız ne, ifade etmek üzere disiplin kuruluna geleceksiniz’ diyorlar.”
“Eğer biraz adaletiniz varsa…”
TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin, iş saatinde sosyal medyada yorum yapan çok sayıda personel olduğunu ifade ederek, “Verilen ceza o yorumla alakalı değil, diyorlar ki ‘iş saatinde başka bir şeyle uğraştığın için uyarı cezası aldın.’ Başka şeyle uğraşmaktan kasıt sosyal paylaşım sitelerinde yorum yapmak. Adamsanız demeyeceğim ama eğer biraz adaletiniz varsa, biraz haysiyet varsa şu kuruluşta iş saatinde sosyal medyada yorum yapan herkese bu cezayı vereceksiniz. Eğer bir kişiye veriyorsanız o kişi de üyemizse biz buradan şunu anlıyoruz, ‘biz sizinle savaşırız, biz filan sendikayı tutuyoruz.’ Cumhurbaşkanı sendika tutmayın diyor ama cumhurbaşkanının belediye başkanı sendika tutuyor. Belediye başkanının bundan haberi var mı yok mu bilmem fakat asıl soracağımız soru, sendika mı yönetiyor, belediye başkanı ve ekibi mi yönetiyor?” ifadelerini kullandı.
Kuruldaki sendika temsilcisi 1 yıl hapis cezası almış
Başkan Şahin, cezayı verenlerin içerisinde karşı sendikanın başkanı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Bu sendika başkanı üyemizi şikayet edip, kararı o veriyor. Bu disiplin kurulundaki sendika temsilcisi daha 1 ay önce avukatımız Faruk Karakaya’nın takip ettiği dava sonucunda 1 yıl hapis cezası almış bir isim ve bu kişi disiplin kurulunda. Sendika başkanı ‘Sendika haklarının kullanılmasının engellenmesi’ suçunun sabit olduğundan cezalandırılmış. Ve o davada bu ‘uyarı’ cezası verilen işçi arkadaşımız da tanık olarak dinlenmiş. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin hapis cezası verdiği bir adam disiplin kurulunda temsilci oluyor, ceza veriyor. Disiplinsiz, baskıcı bir adamı sen nasıl disiplin kuruluna alırsınız. Bu tiyatroların hepsinin farkındayız. Bunun da sonuna kadar mücadele edeceğiz.”
Çelik sanık olarak yargılanıp, ceza almış
Öte yandan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik’in 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık olarak hakim karşısına çıktığı, Çelik’e yargılama sonucu mahkemece ‘sendika hakların kullanılmasının engellenmesi’ suçunu işlediği sabit olduğundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırıldığı, Enver Kahraman’ın da o davada tanık olarak dinlendiği ortaya çıktı.
Haber-Foto: Ekrem Nazlı