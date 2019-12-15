YORUM YAPTI İHTAR ALDI! Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür Merkezi’nde (KAYMEK) işletmeler ve iştirakler daire başkanlığında şoförlük yapan bir personel sosyal medya üzerinden yaptığı yorum nedeniyle uyarı cezası aldı. TÜM İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜM-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Şahin, personele sahip çıkarken, cezayı verenlerin içerisinde başka bir sendikanın başkanı olduğunu, o sendika başkanının da 1 ay önce yargılandığı mahkemede 1 yıl hapis cezası aldığını belirtti. Ayrıca 1 ay önceki o sendika başkanın mahkemesinde, uyarı cezası alan personelin tanık olarak dinlendiği ortaya çıktı.

15 Aralık 2019 Pazar 13:58