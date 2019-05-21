YÜCEL: “GİDERSENİZ GELMEYİN”

Yücel, dini bayramlarda Suriye’ye geçiş yapan ve tekrar Türkiye’ye dönen Suriyeli mültecilerin bu durumuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. “Suriyeliler bayram dolayısıyla günde 4 bin kişi olarak Suriye’ye geçiş gerçekleştiriyorlarmış” diyen Yücel, mesajında şunları ifade etti: “Sanķi Türķ vatandaşı olmuşlarda, bayram dolaysıyla Suriye'ye tatile gidip geliyorlar. Savaş varsa gitmeyin! Gidilebiliyorsa da gelmeyin! Sevgili komşularımız… Vatanınıza sahip çıksın gençleriniz.”





