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YÜCEL: “GİDERSENİZ GELMEYİN”

İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, sosyal medya hesabından, dini bayramlarda rastlanan, Suriyeli mültecilerin memleketlerine gidip geri gelmeleri durumuna tepki gösterdi. Yücel tepkisini, “Savaş varsa gitmeyin, gidebiliyorsanız da gelmeyin” sözleriyle gösterdi.

YÜCEL: “GİDERSENİZ GELMEYİN”

Yücel, dini bayramlarda Suriye’ye geçiş yapan ve tekrar Türkiye’ye dönen Suriyeli mültecilerin bu durumuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. “Suriyeliler bayram dolayısıyla günde 4 bin kişi olarak Suriye’ye geçiş gerçekleştiriyorlarmış” diyen Yücel, mesajında şunları ifade etti: “Sanķi Türķ vatandaşı olmuşlarda, bayram dolaysıyla Suriye'ye tatile gidip geliyorlar. Savaş varsa gitmeyin! Gidilebiliyorsa da gelmeyin! Sevgili komşularımız… Vatanınıza sahip çıksın gençleriniz.”


Haber: Ekrem Nazlı

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