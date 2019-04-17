Yücel Mesken Sorununa Dikkat Çekti

Kentteki mesken problemi hakkında açıklamalarda bulunan Yücel; "Biliyorsunuz ki 31 Mart dolayısıyla Kayseri’de gerçekleşen yerel seçimler sonrasında meclislerde görevimizi aldık. Fakat seçim esnasında sahada dolaşırken Kayseri’nin bazı sorunlarını gündeme getireceğimizi belediye başkanlıklarını alırsak, çözeceğimizi aksi takdirde takipçisi olacağımızı hemşehrilerimizle paylaşmıştık. Bugün artık bazı konulara değinmemiz gerektiğini biliyoruz. Kayseri’mizde Erkilet de olsun Mimsin de olsun binalarında 15-20 yıldır oturan fakat meskenlerini alamayan vatandaşlarımızın dertlerini dinlediğimizde içimiz sızlamıştı. Bu sorunları meclise taşıyacağız dedik. Bugün de kamuoyu ile paylaşıyoruz. Mimsin'de 20 yıl olmuş Erkilet'de 10 yıl olmuş müteahhit veya benzeri arkadaşların yapmış olduğu binalarda oturup meskenlerini almayan hemşehrilerimizin mağduriyeti var. Kişiler 'ev sahibi olduk' diyorlar ama meskenleri yok. Elektrik ve su faturalarını 2 katı fazlasıyla ödüyorlar. Bunların çözülmesi gerektiğini anlatmıştık. Büyükşehir belediye başkanımız, bu tarz müteahhitlerin yapmış olduğu binalarda oturan vatandaşlarımıza her ay 2 katı fazla su ve elektrik faturası ödemek durumundan kurtarmamız lazım” dedi.



Çözüm yolu olarak bu faturaların yarısını müteahhitlere ödetilmesi gerektiğini söyleyen İYİ Parti Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Yücel, “Bunun yolu ve yöntemi nedir? Hızlı şekilde bir komisyon kurulabilir veya değerli belediye başkanlarımız siz bu konuda en azından hemşehrilerimizin yanında yer alıp bu müteahhitleri sorumlu kılabilirsiniz. Bu fazla gelen faturaların en az yarısını müteahhitlere ödetebilirsiniz. Bu müteahhitlerin mesken sorununu çözme zorunluluğu getirir. Bu konuyu mecliste mutlaka gündeme getireceğiz. Bu vatandaşların sayıları 100 binler civarında, bu vatandaşlarımızın da sorunlarını çözmek İYİ Parti olarak bizim görevlerimizden bir tanesi. Biz muhalefet olarak sadece eleştirmiyoruz çözüm getirmeye çalışıyoruz. Belediye başkanları bu müteahhitlere faturaların yarısını yükleme yolunu açabilirler” diye konuştu.

