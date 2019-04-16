YUH ARTIK Şehir Hastanesi’nde inanılmaz bir skandal daha patlak verdi. Hiçbir belgesi, diploması olmayan M.Ü.’nün lazerle göz tedavi servisinde hasta kabul ettiği, kontrol ve tedavi ettiği, zaman zaman da ameliyatlara girdiği öne sürüldü.

16 Nisan 2019 Salı 09:32