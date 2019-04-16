REZALETE KARŞI SESSİZLER
Şehir Hastanesi Göz Servisi’nin lazerle tedavi bölümünde patlak veren rezaletin ardından herhangi bir doktor ya da bölüm sorumlusuna ya da klinik şefine soruşturma açılmazken, İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli ile Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik ve bölüm sorumlusu olan yılın doktoru da seçilen Dr. Necati Duru’nun dut yemiş bülbül misali sessiz kalmalarının sebebi anlaşılamadı.
YASAL İŞLEM YAPILMADI
Servis sorumlusu Dr. Duru’nun gözünün önünde, diplomasız ve yetkisiz olarak hasta kabul etti ve bu hastaları göz servisinin makineleri ile muayene ederek onları ameliyata hazırlarken işbaşında görüntülendi. Buna rağmen ne bu kişi hakkında ne de buna uzunca bir süredir göz yuman yılın doktoru seçilen Dr. Necati Duru hakkında yasal hiçbir işlem yapılmaması ise yadırganan bir diğer konu oldu.
BENLİ’NİN VE DURU’NUN BİR MENFAATİ Mİ VAR?
İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli ve Şehir Hastanesi Göz Servisi lazerle tedavi bölümünün sorumlusu olan ve buradaki “başarılı çalışmaları” nedeniyle yılın doktoru seçilen Dr. Necati Duru’nun yetkisiz ve diplomasız olarak çalışan M.Ü.’nün aslında tamamen yasak olan hasta muayenesine neden göz yumduğu ve halen ameliyathaneye girmesine neden izin verdiği bir türlü anlaşılamıyor.
Ameliyat sonrası ameliyathane elbisesi ile hatıra fotoğrafı bile çektirmiş
YILIN DOKTORU ÖDÜLÜ GERİ ALINACAK MI?
Şehir Hastanesi’nin göz servisindeki ilgili bölümde ortaya çıkan ve görüntülerle belgelenen “vasıfsız elemana hasta tedavi ettirilmesi” rezaletine seyirci kalan Sağlık İl Müdürü Ramazan Benli’nin buradaki yetkililer hakkında hiçbir soruşturma açmaması ve yasal işlem yapmaması akıllara değişik soruları getiriyor. Ayrıca göz servisindeki “başarılarından” dolayı Yılın Doktoru seçilen Dr. Duru’nun bu skandalların ardından ödülünün geri alınıp alınmayacağı konusunda da İl Sağlık Müdürü Benli sessizliğini koruyor.
GÖZ MAKİNASI FETÖCÜLERDEN KALMIŞTI
Daha önce Kayserigöz olarak faaliyet gösteren hastanede yine aynı kişi (M.Ü.) tarafından kullanılan bu laserle bilgisayarlı göz tedavi makinasına ilişkin iddialar da havada uçuşuyor. Kaysergöz hastanesine devlet el koyduktan sonra devlet hastanesine taşınan bu makine normalde pı-cone adıyla bilinen bir aparat ile çalışıyor. Bu aparatlardan sağ ve sol göz için iki adet kullanılarak ameliyat gerçekleştiriliyor. Ancak yıllardır bu makinenin şifresinin kırılarak bu aparatlar kullanmadan ameliyatlar yapıldığı iddiası da gündemdeki yerini koruyor. Bu makinada pı-cone aparatı kullanılmadığı halde Şehir Hastanesi’nin niçin bu aparatın alım ihalesine çıktığı da yine cevaplanması gereken sorular arasında yer alıyor.
Bu Belgeyle Uydurulan Yetikiyle Hasta Bakıyor, Hasta Tedavi Ediyor ve Ameliyathaneye Giriyor.
Şehir Hastanesi Göz Servisi’nin lazerle tedavi bölümünde patlak veren rezaletin ardından herhangi bir doktor ya da bölüm sorumlusuna ya da klinik şefine soruşturma açılmazken, İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli ile Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik ve bölüm sorumlusu olan yılın doktoru da seçilen Dr. Necati Duru’nun dut yemiş bülbül misali sessiz kalmalarının sebebi anlaşılamadı.
YASAL İŞLEM YAPILMADI
Servis sorumlusu Dr. Duru’nun gözünün önünde, diplomasız ve yetkisiz olarak hasta kabul etti ve bu hastaları göz servisinin makineleri ile muayene ederek onları ameliyata hazırlarken işbaşında görüntülendi. Buna rağmen ne bu kişi hakkında ne de buna uzunca bir süredir göz yuman yılın doktoru seçilen Dr. Necati Duru hakkında yasal hiçbir işlem yapılmaması ise yadırganan bir diğer konu oldu.
BENLİ’NİN VE DURU’NUN BİR MENFAATİ Mİ VAR?
İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli ve Şehir Hastanesi Göz Servisi lazerle tedavi bölümünün sorumlusu olan ve buradaki “başarılı çalışmaları” nedeniyle yılın doktoru seçilen Dr. Necati Duru’nun yetkisiz ve diplomasız olarak çalışan M.Ü.’nün aslında tamamen yasak olan hasta muayenesine neden göz yumduğu ve halen ameliyathaneye girmesine neden izin verdiği bir türlü anlaşılamıyor.
Ameliyat sonrası ameliyathane elbisesi ile hatıra fotoğrafı bile çektirmiş
YILIN DOKTORU ÖDÜLÜ GERİ ALINACAK MI?
Şehir Hastanesi’nin göz servisindeki ilgili bölümde ortaya çıkan ve görüntülerle belgelenen “vasıfsız elemana hasta tedavi ettirilmesi” rezaletine seyirci kalan Sağlık İl Müdürü Ramazan Benli’nin buradaki yetkililer hakkında hiçbir soruşturma açmaması ve yasal işlem yapmaması akıllara değişik soruları getiriyor. Ayrıca göz servisindeki “başarılarından” dolayı Yılın Doktoru seçilen Dr. Duru’nun bu skandalların ardından ödülünün geri alınıp alınmayacağı konusunda da İl Sağlık Müdürü Benli sessizliğini koruyor.
GÖZ MAKİNASI FETÖCÜLERDEN KALMIŞTI
Daha önce Kayserigöz olarak faaliyet gösteren hastanede yine aynı kişi (M.Ü.) tarafından kullanılan bu laserle bilgisayarlı göz tedavi makinasına ilişkin iddialar da havada uçuşuyor. Kaysergöz hastanesine devlet el koyduktan sonra devlet hastanesine taşınan bu makine normalde pı-cone adıyla bilinen bir aparat ile çalışıyor. Bu aparatlardan sağ ve sol göz için iki adet kullanılarak ameliyat gerçekleştiriliyor. Ancak yıllardır bu makinenin şifresinin kırılarak bu aparatlar kullanmadan ameliyatlar yapıldığı iddiası da gündemdeki yerini koruyor. Bu makinada pı-cone aparatı kullanılmadığı halde Şehir Hastanesi’nin niçin bu aparatın alım ihalesine çıktığı da yine cevaplanması gereken sorular arasında yer alıyor.
Bu Belgeyle Uydurulan Yetikiyle Hasta Bakıyor, Hasta Tedavi Ediyor ve Ameliyathaneye Giriyor.
Özel Haber: İlter Sağırsoy