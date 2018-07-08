Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi Hizmete Açıldı

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği hakkında bilgi veren Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Reyhancan, 1 Temmuz 2018 tarihinde hizmete açılan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniğinin toplum güvenliği açısından çok önemli bir proje olduğuna vurgu yaparak “Mimarisi ve güvenlik sistemleri Avrupa standartlarında olan 100 yataklı hastanemizde hem poliklinik hem de klinik hizmetleri uzman psikiyatristlerimiz tarafından verilmektedir. Bu klinik sadece savcılık ve mahkeme kararıyla sevk edilen Türk Ceza Kanunun 32 - 57 -74 maddeleri kapsamındaki adli vaka durumundaki psikiyatri hastaları ve hüküm giymiş tedavi alması gereken psikiyatri hastalarına hizmet verecektir. Kliniğimizde hükümlü hastaların tedavisi yapılırken çeşitli aktiviteler ve sosyal faaliyet alanlarında da el becerilerini geliştirip kendileriyle barışık, topluma herhangi bir tehlike arz etmeyen insanlar olarak tedavi edilmesi planlanmaktadır. Kliniğin hizmete açılmasında emeği geçen başta İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli ve Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. İlhami Çelik olmak üzere tüm ilgili personele teşekkür ediyorum” dedi.

