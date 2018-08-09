Yüksek lisansa başvuru mücadelesi

Erciyes Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yüksek lisans başvuruları 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü başlamıştı. Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar, sabahın erken saatlerinde başvuru işlemlerini yapmak üzere öğrenci işleri merkezine gelmeye başladı. Adayların başvuru yapabilmesi için istenilen belgeler arasında internetten yapılan başvuru formunun istenmesi ve bazı belgelerin onaylı istenmesi adaylarda kafa karışıklığına yol açtı. Yayınlanan başvuru kılavuzuna göre hareket eden adaylar, öğrenci işlerinde internet başvurusuna gerek kalmadığını, istenen belgelerin teslim edilmesinin ardından onay işlemlerinin öğrenci işleri merkezinde halledildiğini öğrendi.

Geçen yıl ki başvuru sistemiyle bu yıl ki başvuru sistemi ve yüksek lisansa yönelik yoğun talep, öğrenci işleri merkezinde uzun kuyruklar oluşmasına ve başvuru işlemlerinin uzun sürmesine yol açtı. Başvuru yapmak için bekleyen bazı adaylar, yoğunluğun ve işlemlerin uzun sürmesinin sebebi olarak, başvuru sürecindeki problemlerin ve geçen yılki başvurma sürecinin farklılaşmasından kaynaklandığını belirtti. Merkezdeki işlemler hakkında bir aday “Online başvuru yok. Hem başvuru yapıyorsun hem başvuru formu için sıra bekliyorsun hem de onay formu için üçüncü bir sıra daha bekliyorsun” dedi.

Adayların başvurularının onaylanıp onaylanmadığı bilgisinin yer alacağı duyurunun ise bugün öğrenci işlerinin internet sitesinden yayınlaması bekleniyor.