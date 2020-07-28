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Yüksek su faturalarına Kaski’den açıklama

Kaski Genel Müdürlüğü tarafından su faturalarına ilişkin açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada, “Abonelerimizin salgın dönemlerinde temizlik ve hijyene verdiği önemden dolayı su tüketimlerinin önceki dönemlere göre çok arttığı tartışılmaz bir gerçektir” ifadelerine yer verilirken 3 - 3,5 aylık fatura yüksek gözükmekte olup mahsuplaşma yapılacağı ve gecikme ücreti alınmaksızın 3 ay içerisinde vatandaşlara istedikleri zaman ödeme yapılabileceği duyuruldu.

Yüksek su faturalarına Kaski’den açıklama

Açıklamada KASKİ Genel Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi;
“Ülkemiz genelinde Covid-19 salgını nedeniyle otuz Büyükşehir Belediyesi’nin su idarelerinde olduğu gibi idaremizce de salgının yayılma riskinin en aza indirilebilmesi amacıyla nisan, mayıs ve haziran aylarında yerinde sayaç okuması yapılmamıştır.
SU TÜKETİMİNİN ARTTIĞI BİR GERÇEK
Abonelerimizin salgın dönemlerinde temizlik ve hijyene verdiği önemden dolayı su tüketimlerinin önceki dönemlere göre çok arttığı tartışılmaz bir gerçektir.
Abonelerimizin su tüketimlerine ait tahakkukların birikerek ileriki dönemlerde ödeme zorluğu yaşanmaması için abonenin aylık ortalama tüketimleri baz alınarak kıyas fatura tahakkuk ettirilmiştir. Abone bilgileri güncel olan vatandaşlarımıza bilgilendirme SMS ile yapılarak “….fazla veya ….eksik tüketimler için ilk sayaç okuma işlemiyle düzenlenecek olan faturada mahsuplaşma yapılacağı” hususu belirtilmiştir.
Bu durumdan haberi olamayan vatandaşlarımıza giden 3 - 3,5 aylık fatura yüksek gözükmekte olup, dileyen vatandaşlarımız gecikme ücreti alınmaksızın 3 ay içerinde istedikleri zaman ödeyebilirler.
KASKİ olarak manevi değerleri maddi kaygıların önünde tutarak, şehrimize modern alt yapımızla bu zorlu Pandemi sürecinde ve sonrasında da hizmet etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla”

Haber: Fatma Alkan

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