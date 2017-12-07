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Yusuf Yerli, İlim Hikmet’te konuştu

İlim Hikmet Vakfı Düşünce Akademisi programlarının bu haftaki konuğu BÜSAM Genel Koordinatörü ve yazar Yusuf Yerli oldu. Yerli, ‘Güncel Sorunlara Kadim Cevaplar’ konulu bir seminer verdi.

Yusuf Yerli, İlim Hikmet’te konuştu
BÜSAM Genel Koordinatörü Yusuf Yerli konuşmasında güncel olanın, aktüel olarak yaşanan ve bilinen hadiseler olmadığını, insanın varlığı için güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen kadim sorunlar olduğunu belirterek; bunları varlık, bilgi, değer, zaman, mekan, siyaset, mitoloji, felsefe, bilim, sanat, din olarak sıraladı. Bunların hepsinin insanın varlığıyla birlikte olan sorunlar olduğunun altını çizen Yerli, geçmişte ve günümüzde konuşulan sorunların temelinde bunların yattığını ifade etti.
Müslüman düşüncesinde, varlığın bilgiden önce geldiğini belirten Yerli, Batının tek tipçi bir anlayışla tek dilli, tek dinli, tek biçimli bir dünyayı insanlara dayattığını da vurguladı.
(Kayseri Gündem)
 
 
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