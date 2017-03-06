Yüzde yüz yerli, yüzde yüz Kayseri

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş. tarafından uygulanan KAYBİS, Dünya Snowboard Şampiyonası’nın yapıldığı Erciyes’te stant açtı. KAYBİS sisteminin Kayseri ve Kayseri dışından Erciyes’e gelen ziyaretçilere tanıtıldığı standı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de ziyaret etti.

KAYBİS ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin bisikletin toplu taşımaya entegrasyonu konusunda otorite haline geldiğini belirtti. Ulaşım A.Ş.’nin bisikleti sadece Kayseri’de değil Türkiye’de yaygınlaştırmak için çalıştığını ifade eden Başkan Çelik, “Kendi yazılımlarımızı, kendi donanımızı yaptık ve kendi bisikletlerimizi imal ettik. Artık bunların satışını da yapıyoruz. Muğla ve Mersin’de bisiklet paylaşım sistemini kurduk. Gaziantep ve Malatya’ya da kuruyoruz. İnşallah bundan sonra bu bisikletleri tüm Türkiye’de kullanılır hale getireceğiz. Toplu taşımanın en önemli ayaklarından birisi olan bisikleti hem şehrimizde hem Türkiye’de yaygınlaştırmak için gayreti gösteriyoruz. Bu sistemimiz yüzde yüz yerli ve yüzde yüz Kayseri” diye konuştu.

Kayseri’de bisiklet paylaşım sistemi 18 bin kullanıcıya ulaştı. Halen sistem içinde 450 bisiklet bulunuyor ve isteyen çıkardığı kartla bisikleti kullanabiliyor.

İHA