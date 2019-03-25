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Zabıta, dilencilere göz açtırmıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıtası dilencilik yapanlara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler sonucu dilencilik yapan 15 kişi yakalandı.

Zabıta, dilencilere göz açtırmıyor

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Dilencilikle Mücadele Ekipleri tarafından alışveriş yoğunluğunun bulunduğu bölgeler ile ana arter ve kavşaklarda denetimler yapıldı. Duygu sömürüsü ile dilencilik yapanlar ve kavşaklarda küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik denetimlerde 15 kişi hakkında Kabahatler Kanununun 33. Maddesi gereği İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendi. Dilencilik yaptırılan küçük yaştaki 7 çocuk ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine teslim edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Dilencilikle Mücadele Ekipleri 2019 yılı içerisinde 161 kişi hakkında işlem yaptı. Yakalanan kişilerin üst aramaları sonucu çıkan para kamuya aktarılmak üzere tutanakla müsadere edildi.
 

İHA

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