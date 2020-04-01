Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zabıta ekipleri hastanelere maske dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, koronavirüs salgınının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Zabıta ekipleri tarafından hastanelerdeki personel ve vatandaşlara maske dağıtıldı.

Zabıta ekipleri hastanelere maske dağıttı

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, farklı alanlarda yaptıkları denetim, uyarı ve hizmetlerle koronaviris tehdidinin azaltılması yönündeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Zabıta ekipleri bu kez de hastanelerde vatandaşlara yardımcı oldu.
Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesi’ne giden zabıta ekipleri, hastanelerde görev yapan sağlık personeli ile vatandaşlara maske dağıttı. Özellikle hasta olan vatandaşların kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için maske takmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, dağıttıkları maskelerle vatandaşların bu ihtiyaçlarını giderdi.

Haber: Erkinbeğ Uygurtürk

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
HaberKayseri HaberKayseri Büyükşehir Belediyesi ZabıtaŞehir HastanesiErciyes Üniversitesi Gevher Nesibe HastanesiKayseri Devlet Hastanesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.