Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Koronavirüs salgınının önlenmesi için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Esnafı gezen zabıta ekipleri hem esnafın hem de müşterilerin sağlığının korunması için maske ve eldiven konusunda bilgilendirme yaptı. Esnaflara maske takan ve eldiven dağıtan zabıta ekipleri virüsün yayılmasının engellenmesi için daha fazla duyarlılık gösterilmesi çağrısında bulundu.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yaşlılarımızın bu süreçte evlerinde kalmaları için de bilgilendirmede bulunuyorlar. Yaşlıların evlerinde kalmaları tavsiyesinde bulunan zabıta ekipleri, talep edilmesi halinde yaşlılarımızı ya da engellilerimizi evlerine de bırakıyorlar.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Zabıta ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, koronavirüs salgınının azaltılması ve toplum sağlığının korunması için bilgilendirme çalışmaları da yapıyor. Zabıta ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı ve çevresi başta olmak üzere esnafa yönelik bilgilendirme çalışmaları başlatıldı. Zabıta ekipleri ayrıca, özellikle yaşlılarımıza hastalıktan korunmaları için evlerine gitme çağrısı yapıyor ve hatta talep edenleri bizzat evlerine bırakıyor.
22 Mart 2020 Pazar 14:15
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Koronavirüs salgınının önlenmesi için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Esnafı gezen zabıta ekipleri hem esnafın hem de müşterilerin sağlığının korunması için maske ve eldiven konusunda bilgilendirme yaptı. Esnaflara maske takan ve eldiven dağıtan zabıta ekipleri virüsün yayılmasının engellenmesi için daha fazla duyarlılık gösterilmesi çağrısında bulundu.