Zabıta ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Koronavirüs salgınının önlenmesi için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Esnafı gezen zabıta ekipleri hem esnafın hem de müşterilerin sağlığının korunması için maske ve eldiven konusunda bilgilendirme yaptı. Esnaflara maske takan ve eldiven dağıtan zabıta ekipleri virüsün yayılmasının engellenmesi için daha fazla duyarlılık gösterilmesi çağrısında bulundu.







Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yaşlılarımızın bu süreçte evlerinde kalmaları için de bilgilendirmede bulunuyorlar. Yaşlıların evlerinde kalmaları tavsiyesinde bulunan zabıta ekipleri, talep edilmesi halinde yaşlılarımızı ya da engellilerimizi evlerine de bırakıyorlar.



Haber: Erkinbeğ Uygurtürk