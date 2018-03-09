Zaten fikrimiz iktidar

İttifakı kararı tarihe imza attı” dedi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, yaptığı açıklamalarında AK Parti ve MHP’nin omuz omuza ülkenin milletin bekası için mücadele verdiklerini kaydetti.

Çolak;“ Önce ülke ve milletim sonra partim diyen bir liderin emrinde bir kurumun altında hizmet etmekteyiz. Bugün gelinen noktada söz konusu vatandır, söz konusu millettir. Ordumuz savaştayken, ülkemizde parça parça oyunlar oynanırken biz, ne oluyorsa olsun bize ne diyemeyiz. MHP Genel Başkanı Bilge Lider Devlet Bahçeli, her zaman ileri görüşleriyle öne çıkmıştır. Yine cumhur ittifakı diye bir ittifak ileri görmüştür. Bir taraftan AK Parti MHP omuz omuza mücadele ederken, diğer tarafta CHP’si ile kimi ararsanız arayın bütün sol, yakıcı, bölücü, ölücü hepsi bir arada birleşmiş, bir ittifak oluşturmaya çalışıyorlar. Adı isterse Türk ittifakı olsun, isterse Cumhur ittifakı olsun, adı ne olursa olsun bizler liderimizin yanındayız. Yaptığı çalışmalardan gurur duyuyoruz. Bizim amacımız vatandır, millettir.” diye konuştu.

Bahçeli Cumhur ittifakının mimarı

Çolak, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhur ittifakının mimarı olmasını takdirle karşıladıklarını ve sonuna kadar yanında olacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Bugün baktığımızda AK Parti MHP çizgisine gelmiştir. Düne kadar Ortadoğu projesi tartışılırken bugün Kızılelma tartışılıyor. Şu an bakıldığında bizim fikrimiz iktidarda. Düne kadar çözüm süreci tartışılırken, bugün gelinen noktada Türk Milleti’nin, Türk Devletinin bekası tartışılıyor. Düne kadar YPG’Liler bu sınırdan geçirilirken, bugün YPG’lilere karşı bir savaş veriyoruz. Tek devlet, tek millet diyoruz. Bunları söyleyenler ülkemizin Başbakanı, Cumhurbaşkanıdır. Başbakan anayasamızın ilk 4 maddesi için ‘bizim şerefimizdir’ diyor. Bu durum dahi gösteriyor ki, Devlet bey tarihe imza atmıştır. Bu nedenle liderimizin sonuna kadar yanındayız. Cumhur ittifakının mimarı olmasını takdir ediyor teşekkür ediyoruz. Bizler yöneticilerinden ziyade öz evlatlarıyız”

Haber: Tunahan Kaya / Remzi Yıldırım



