“ZENGİN VE MÜTEAHHİT TÜRETMEDİM”

Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki, suskunluğunu gazetemiz genel yayın yönetmeni İlter Sağırsoy’a bozdu. Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Mehmet Özhaseki, baron olduğu ve çevresindeki pekçok kişiye ihaleler verilip, işler dağıtılarak zenginleştirildiğine kadar pekçok iddiaya ilişkin soruları yanıtladı.



Soru: Kayseri Ak Parti İl Teşkilatı bünyesinde, bir elitist yapı oluşturulduğu ve bu yapının dışındakilerin partide söz sahibi olamadığı ve de samimi partililerin dışlandığı türündeki iddialar var, ne diyeceksiniz?



Özhaseki: Kimseyi de dışlamış falan da değiliz. Onlarca sivil toplum örgütü var Kayseri’mizde. Hepsiyle görüşüyoruz, kimseyle bir kırgınlığımız falan da yok. Hepsiyle içli dışlı olmuşuzdur hatta. konuşmuşuzdur. Kayseri menfaatleri olunca da mutlaka bir paydada buluşmuşuzdur. Ak partili olup da dışlanan ya da, dışarda bırakılan birilerinin olduğunu düşünmüyorum ve bu görüşe ve iddiaya da katılmıyorum. Sürekli uzlaşan, kucaklayan ve uyum konusuna aşırı hassasiyet gösteren kişi oldum, buna çok dikkat ettim. Öyle dışlamak ve kendini tepede görmek gibi bir hal içinde hiç olmadım. Allah bizi öylesine kibirlerden korusun asla bizim içinde olacağımız bir ruh hali de değildir böyle dışlamalar ve kendini tepede görmeler falan. Beni tanıyan herkes bilir yapımı.



Soru: Bazı siyasi isimler Kayseri’de Ak Parti’nin seçimlerde oy kaybettiğini ve artık düşüşün başladığını ve de devam edeceğini söylüyor. Bu doğru mu?



Özhaseki: Kayseri’de en kötü halimizde bile yüzde 50’nin altına düşmedi oyumuz. Bize laf söz söyleyenler önce kendi hallerine bakıp kendilerine bir çeki düzen versinler. Bunu herhangi bir partiyi kastederek de söylemiyorum, ortaya söylüyorum. Ama hakikaten bizim en geri düştüğümüzde bile partimizin oyu yüzde 50 ve üstü olmuştur, bunu hiç unutmamak ve göz ardı etmemek lazım. Bu manada bizi eleştirenler önce bir dönüp kendi hallerine baksınlar, kendilerini bir değerlendirsinler. Bu manadaki eleştirileri iyi niyetli görmüyorum, haksız, kasıtlı ve hiçbiri de doğru değil.



Soru: Yani Ak Parti 24 Haziran seçimlerinde Kayseri’de oy kaybetmedi mi?



Özhaseki: Ak Parti’nin oyu düşmedi, Kayseri’de oy kaybetmedi diyemeyiz, nasıl diyelim elbette kaybettik. Bunun sebeplerini şimdi araştırıyoruz, konuşuyoruz ve değerlendirmeler yapıyoruz sürekli. Tedbirlerini alıyoruz, bunun gayreti ve çabası içindeyiz. Ama muhalefete buradan beklentileri doğrultusunda ekmek çıkmaz. Herkes önce kendine bakacak ve ona göre karşısındakini eleştirecek.



Soru: Sizi hep etrafındakileri ihya etti, zengin etti, kimler kimler onun sayesinde, ona yakın olduğu için ihaleler aldı, işler yaptı köşeyi döndü deniyor. Çevrenizde böyle insanlar oldu mu? Bu iddialar için ne söyleyeceksiniz?



Özhaseki: Ben belediye başkanıyken, genel başkan yardımcısıyken, bakanken dahil kimseyi zengin etmedim, müteahhit türetmedim, zengin türetmedim, bunun aksini söyleyen tek bir kişi, tek bir babayiğit varsa çıksın söylesin, şu var şöyle oldu desin. Diyemez, çünkü yok çünkü müteahhit türetmedim, zengin türetmedim. Çevremdekilerin, benim siyasi ya da idari makamım ya da gücümden yararlanarak zengin olmalarına, iş almalarına, iş dağıtmalarına vs. asla izin vermedim. Çevreme hep dedim ki, benimle menfaat için arkadaş oluyorsanız, olmayın buna asla izin vermem. Beni bilirler zaten. Tek bir kişiye dahi vermedim. Haberim olarak zaten olmaz da , olmadan da olmadı. Sadece çevremdeki arkadaşlarımı, cami, okul hastane yaptırmaya hayır işleri yapmaya yöneltmişimdir. Bunu yaparlarsa da teşekkür etmiş Allah razı olsun demişimdir.



Soru: Ama pek çok ihale verdiğiniz, insanları zengin ettiğiniz hep konuşulan, kıyıda köşede dilden dile anlatılan konular.

Özhaseki: Kimseye ihale dağıtmadık, ihaleleri ben yapmam ve yapmadık ki. Alanlar da, şartları yerine getirip almış, işini yapmıştır yapamadıysa da, bedelini ödemiştir. Türkiye’nin belki en çok ihale yapan bakanlıklarından birinde uzun süre görev yaptım ve çok şükür rabbime, alnımın akıyla tertemiz bitirdim o görevi de. Eğer bir kişi varsa ki, işte şurada şu işi şuna ayar verdiler, şöyle oldu diye söyleyebilecek elinde bilgisi belgesi olan bir Allah’ın kulu varsa çıksın söylesin. Çıkmaz, çünkü yapmadım ve ben Allah katında da, vicdanen de çok müsterihim.

Soru: Kayseri’de elitist bir yapı olduğu ve sizin de bu yapının başındaki baron olduğunuz şehirde yine konuşuluyor ve böyle iddialar var. Siz baron musunuz?



Özhaseki: Ben hiç baron olmadım, elitist olmadım. Nedir kelime olarak bilirim belki ama ötesini bilmem, yaşam felsefemle uyuşmaz bir kere. Hoşlanmam da haz etmem de böyle şeylerden. Kimmiş bu Kayseri Baronları ben de merak ediyorum. Beni tanıyan herkes bu tip yakıştırmaları duyunca dahi gülerler, ben de böyle iddialara gülüyorum sadece ne yapayım ki başka. Bu tür iddialar bana yapışmaz, yakışmaz, üstümde de durmaz çünkü en başta doku tutmaz.

