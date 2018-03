KAYSERİ’DE FUTBOL ŞÖLENİ

Kayserispor, cumartesi günü kendi evinde ligin güçlü ekiplerden Trabzonspor’u ağırlayacak. Spor Toto Süper Lig’de Anadolu’nun güçlü iki takımı kozlarını Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Şehir Stadyumu’nda paylaşacak.

İki ekip tüm maçlar dikkate alındığında toplamda 48 kez karşı karşıya gelirken Spor Toto Süper Lig’de ise 30 maçta birbirlerine rakip oldular. Spor Toto Süper Lig’de oynanan 30 maçın 17’sinde Bordo-Mavili ekip sahadan üç puanla ayrılırken temsilcimiz Kayserispor ise 7 kez üç puan sevinci yaşadı. 6 Mücadelede ise taraflar sahadan birer puanla ayrıldılar.

Kaysersipor’un Spor Toto Süper Lig’de bu sezon göstermiş olduğu başarılı grafik ve Trabzonspor’un içinde bulunduğu çalkantılı durum göz önüne alındığında temsilcimiz için bu güzel performansı sürdürme adına önemli bir fırsat maçı diye düşünüyorum.

Trabzonspor’un kadro kalitesine bakıldığı zaman gerek bireysel yetenekler gerekse de Avrupa’nın önemli liglerinde kendilerini ispatlamış, isim yapmış tecrübeli oyunculardan oluşan zengin bir kadrosu var. Ancak sezon başından beri Ersun Yanal’ın istediği şablonu takıma bir türlü entegre edememesi Karadeniz ekibine bir hayli puan kaybı yaşattı. Puan kaybı kredisini çok erken dolduran Trabzonspor’un artık puan kaybına tahammülü yok bu yüzden Bordo-Mavili ekip Kayseri’ye mutlak üç puan parolası ile gelecektir.

Geçtiğimiz hafta iki ekipte İstanbul takımları ile mücadele etti. Trabzonspor kendi evinde ligin namağlup lideri Galatasaray’a ligdeki ilk yenilgisini tattırırken taraftarıyla da barıştı desek yeridir. Kayserispor ise zorlu Kadıköy deplasmanından Asamoah Gyan’ın 90+5. Dakikada kaydettiği golle bir puanla Kayseri’ye dönerek taraftarını sevindirdi. Bu sonuçlardan sonra 11.hafta mücadelesi öncesi temsilcimiz Kayserispor 18 puanla ligde Beşiktaş ile birlikte üçüncü sırayı paylaşırken Trabzonspor ise 12 puanla on birinci sırada kendine yer buldu.

Kayserispor bu sezon kendi evinde oynadığı 5 maçın 4’nü kazandı ve birinde sahadan beraberlikle ayrıldı ve yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor ise deplasmanda oynadığı 5 maçta hiç galibiyet alamadı. Tabi ki Trabzonspor büyüklüğünde bir takım her an her yerde her takımı yenebilecek güçtedir ancak bu istatistik bilgileri hem teknik heyetimizi hem de futbolcularımızı oldukça motive edecektir. Sayın başkan Erol Bedir’in de dediği gibi “ Trabzonspor’u yenemezsek Fenerbahçe maçından aldığımız 1 puanın anlamı olmaz.” cümlesine son derece katılıyorum. Kayserispor özellikle bu sezon kendi sahasında seyirci desteğini de arkasına aldığı zaman neler yapabileceğini herkese gösterdi.

Rıza Çalımbay’ın gelmesiyle farklı bir havaya bürünen Trabzonspor’da, kupadaki Çorum Bld. Spor maçının ardından alınan Galatasaray galibiyeti moralleri biraz olsun yerine getirdi. Galatasaray maçında kırmızı kart gören Olcay Şahan ve kupada gördüğü kırmızı kart cezası sona ermeyen Hugo Rodallega Kayseri’de kadroda olmayacak. Temsilcimizde ise Varela’nın sakatlığı dışında bir eksik görünmüyor.

Sumudica’nın Fenerbahçe karşısında sahada olan on birinden farklı bir tercih yapacağını düşünmüyorum. Kalede Lung, sağ bekte Lopes, sol bekte Atila Turan, göbekte Kana-Biyik ve Kucher, onların hemen önünde Şamil-Badji ikilisi orta sahanın solunda Güray, sağında ise Mendes, on numara pozisyonun Deniz Türüç ilerde ise Umut on biri sahada olacaktır. Gyan’ın Fenerbahçe maçında attığı golle keyfinin yerine geldiği ve moralli olduğu da düşünüldüğünde Sumudica’nın sol ön bölgede; Güray’ın yerine Umut’a, forvette de Gyan’a forma vermesine de şaşırmam ama dediğim gibi Fenerbahçe deplasmanındaki on birden farklı bir kadro beklemiyorum.

Trabzonspor’da ise Rıza Hoca’nın sahaya; Kalede Onur, sağ bekte Joao Pereira, sol bekte Emmanuel Mas, savunmanın ortasında Durica ile Uğur Demirok’a, onların hemen önünde Okay – Onazi, orta sahanın solunda cezalı Olcay’ın yerine Yusuf Yazıcı’nın, sağ tarafta ise genç Abdülkadir Ömür, on numara pozisyonunda ise Jose Sosa, ileri uçta ise Dame N’Doye ile çıkacağını düşünmekteyim.

Trabzonspor içinde bulunduğu çalkantılı ve sıkıntılı süreçten kurtulmak için Kayseri’den mutlak üç puan almak için oynayacaktır. Temsilcimizde Ryan Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut gibi hızlı kontra çıkışları olan oyuncular var. Trabzonspor’un üzerimize geleceği düşünüldüğünde kapılan toplarda hızlı hücuma çıkılması durumunda önemli fırsatlar yakalayabiliriz. Rıza Hoca’nın henüz takımı tanıma aşamasında olması da bizim için avantaj ama bu durumun kendini göstermek isteyen tüm Trabzonsporlu oyuncular üzerinde bir hırs oluşturacağı düşünüldüğünde ise dezavantaj ancak iki takım incelendiğinde Kaysersipor’un kadro kalitesi olarak Trabzonspor kadar yetenekli oyuncuları olmasa da sahada daha takım görüntüsü sergileyen daha kolektif oyun ortaya koyan ve Sumudica’nın oyun sistemine sadık bir daha iyi bir görüntü çizen taraf olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz.

Kısacası cumartesi günü Kayseri’de bizi bir futbol şöleni daha bekliyor. İki takımın maçları düşünüldüğünde hep heyecan verici bol gollü ve keyifli müsabakalar ortaya çıkmıştır. Cumartesi günü de inşallah bunların arasına bir yenisi daha eklenir. İlk 5 maçta 20.000 seyirci ortalaması yakalayan temsilcimize bu hafta 30.000 kişilik bir taraftarın destek olmasını bekliyorum. Bu ligin yetenekli isimlerini izlemek isteyen tüm futbolseverleri cumartesini günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’na davet ediyorum.