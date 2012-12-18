KAYSERİ’DE KIYAMET KORKUSU

Maya takvimine göre 21 Aralık’ta kopacağı safsatasına inanan Kayserililer, Müftülüğün Alo Fetva Hattını adeta telefon yağmuruna tuttular.

Son zamanların en çok tartışılan konularından birisi olan “21 Aralık’ta Kıyamet Kopacak mı?” konusu Kayserilileri de oldukça etkiledi. 21 Aralık’a günler kala kimilerinde bir korku, kimilerinde bir merak var. Televizyonlarda, gazetelerde hemen hemen her gün işlenen 21 Aralık Kıyamet senaryosuna inanan kesimin özellikle gençler olduğuna dikkat çeken uzmanlar, anne ve babaları uyararak, “ Çocuklarımızı böyle saçma düşüncelerden mümkün olduğu kadar korumalıyız. Bize (21 Aralık’ta Kıyamet kopacak mı?) sorusu sorulduğunda ( Peygamber Efendimizin bilmediğini Mayalar nereden bilecek?) diyerek kıyametin tarihinin sadece Allah tarafından bilinebileceğinin güzel bir dille ve Kur’an-ı Kerim’deki ayetler gösterilerek anlatmalıyız” dediler.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Din âlimlerinin yaptığı açıklamalara rağmen, Kayseri Müftülüğüne ait Alo Fetva Hattını 21 Aralık’la ilgili olarak arayanların sayısının oldukça fazla olduğu öğrenilirken, gazetemizi arayan onlarca veli özellikle öğrenciler arasında Kıyamet korkusuyla bunamalı girenlerin sayısına dikkat çekiyor.

Mayaların Haab takviminin sonuna işaret eden 21 Aralık 2012’ye sayılı günler kaldı. Din adamları ve Bilim insanları, neredeyse her gün açıklama yapsa da, dünyanın dört bir yanında insanları büyük bir korku sarmış durumda. Müslüman olmayan ülkelerde adeta panik yaşanırken, Türkiye gibi Müslüman bir ülkede aynı modaya kapılmış olması biraz garip bir durum.

Tamam.

Kıyamet kopacak.

Kıyametin kopması konusunda bir şüphemiz yok.

Ancak bunu Maya uygarlığının bir takviminde 21 Aralık diye belirtmesine inanmak biraz saçmalık olarak geliyor. Çünkü dini kitaplarla biraz ilgilenen insanlar. Yada Kur’anı Kerim’i okuyan kişiler bilirler ki kıyametin ne zaman kopacağının tarihini yalnız Allah bilir. Allahu Tealanın En sevdiği insan olan peygamberi, elçisi olan Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in bilmediğini Mayalar kim oluyor ki bilecek.

Ben kitap okumam, Kur’an okumayı da bilmiyorum diyenler olursa.

Şu Google denen icata bir yazsınlar. Kıyametle ilgili ayetleri bir okusunlar. Sonra düşünsünler ki doğru yolu bulsunlar.

Dönem dönem böyle saçma sapan rivayetler ortaya atılıyor. Kimisi saf olan insanlarımızda buna inanarak bir depresyon, bir panik havasında ne yapacağını şaşırıyor. Hatta bu 21 Aralık Kıyamet korkusu öyle bir hal aldı ki, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir kadın bu korku yüzünden sinir krizi geçirerek hastanelik oldu.

Bu işi ticarete dökenler ise köşeyi döndü. İzmir’in Şirince köyü’de bunlardan birisi. İnsanlar akın akın Şirence’ye gidiyor. Niye mi? İşte nedeni; Köyün sırtını verdiği 321 metrelik Maden Dağı var.. Söz konusu dağın M şeklindeki tepesinde bir mağara bulundu. Peki bu mağaranın sırrı neydi: Kehanet budur ya... 21 Aralık günü kıyamet kopacak. Bu sırada Hz. Meryem o mağarada yeniden doğacak. Oğlu Hz. İsa'ya kavuşacak. Hz. Meryem ile Hz. İsa, Maden Dağı'nın tepesinde belirecek olan gemiye binecek. Bu gemiye binme fırsatını yakalayanlar da kıyametten kurtulacak.

Buna inanılır mı demeyin inanlar oldukça fazla. Ama şunu anlamıyorlar. Kıyamet koptuğu zaman ne dağ, ne deniz nede bir gemi insanları kurtaramaz.

Son olarak Allah (c.c) kıyametin zamanı ile ilgili Kur’an-ı Keriminde bize şunları söylüyor

“Araf Suresi 187 - Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan O'ndan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”