Kayserispor Beşiktaş’a hazır

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının bitimine 3 hafta kalırken temsilcimiz Kayserispor 15.haftada evinde Şampiyonlar Ligi’nde aldığı sonuçlarla taraflı tarafsız tüm ülkenin takdirini kazanan ve göğsünü kabartan Beşiktaş’ı konuk edecek.

İstatistik bilgisine bakıldığında iki takımın Spor Toto Süper Lig’de toplamda 24 maça çıktığını bu 24 maçın 13’ünde Beşiktaş’ın 8’inde ise Kaysersipor’un sahadan galibiyetle ayrıldığını görüyoruz. Kalan 3 maçta ise taraflar sahadan birer puanla ayrıldılar.

Temsilcimiz Kayserispor, ligde oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmezken bu sezon evinde Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir ile birlikte ligin namağlup 4 takımdan birisi. Tıpkı Kayserispor gibi Beşiktaş’ta ligde son 6 maçtır mağlubiyet yüzü görmezken son 3 maçta da kalesinde gol görmedi. 15.Hafta itibariyle ligin en az gol yiyen takımı 12 golle Beşiktaş ancak Kayserispor’da bu sıralamada kalesinde gördüğü 16 golle 3.sırada. Her iki takımda bu haftaya kadar rakip kalede 22’şer gol bulurken bu alanda ikisi birlikte yedinci sırayı paylaşıyorlar.

Beşiktaş, Şenol Güneş takımın başına geçtiğinden bu yana ligde deplasmanda en fazla maç kazanan ve en fazla gol atan takım. Bu maçta, bu sezon Süper Lig'de kalesine en az şut gelen iki takım karşılaşacak: Kayserispor (135) & Beşiktaş (142). Bu oranları yorumladığımızda ise; Beşiktaş ve Kayserispor, bu sezon kalelerine gelen şutların kalitelerine göre gol yeme beklentileri en düşük iki takım. Bu istatistik bilgilerinden yola çıkarak; Hafta sonu futbol kalitesinin ve mücadelesinin bir hayli yüksek olacağı müsabakadan gol sesinin çıkma ihtimali de bir hayli zayıf görülüyor.



Beşiktaş bu sezon ligde deplasmanda öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmedi ve geri düştüğü hiçbir maçı kazanamadı. Temsilcimiz Kayserispor ise evinde öne geçtiği altı maçta da yenilgi yüzü görmedi. Kilit olay şu; Kaysersipor’un maçta ilk golü bularak öne geçmesi gerekiyor.



Bu istatistiki bilgilerden sonra maç analizine geçelim. Yukarıdaki bilgilerin bize anlatmaya çalıştığı olay kısaca şu; Her iki takımda topla oynayan, rakibe kolay kolay pozisyon vermeyen ve yakaladığı fırsatları gole çevirmeye çalışan takımlar.



Beşiktaş’ın gerek taktik gerekse de oyun stratejisi anlamında ortaya koyduğu futbol ortada. Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri de dâhil olmak üzere futbol anlayışını rakibine göre düzenlemeyen bir teknik adam. Bu bağlamda Beşiktaş kendi futbolunu oynayan ve rakibe bu oyunu kabul ettiren bir ekip zaten bunu yapabildiği için de son iki yılın da şampiyonu. Saygı duyulması gereken bir güçlü bir rakip. Türkiye’nin şu an açık ara farkla Medipol Başakşehir ile birlikte topla en iyi oynayan takımı.



Beşiktaş hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nin son maçına çıkarken ilk on birde çok da şans bulamayan oyuncularıyla bile şu an Bundesliga’da Bayern Münih’in hemen arkasında ikinci sırada olan RB Leipzig ‘i rahat bir futbolla deplasmanda 1-2 mağlup etti. Bu demek oluyor ki Beşiktaş sistem takımı, kimi çıkarıp kimi koyarsan koy o sistem işliyor ve işlemeye de devam ediyor. Birçok kulübümüzün örnek alması gereken bir model Feda sezonundan başlayıp Şenol Güneş’le devam eden Beşiktaş yönetimi. Bu bağlamda başta Sayın Fikret Orman olmak üzere tüm Beşiktaş camiasını Türk Futboluna kattıkları değerler sebebiyle takdir ediyorum. O yüzden rakipte kim oynarsa oynasın değişen bir şey olmayacaktır. Kayserispor hafta sonu karşısında tam bir sistem takımı görecek.



Temsilcimizde ise durum biraz daha farklı oyun anlayışı bakımından rakibini rol model alan ekibimizde henüz taşlar yerine yavaş yavaş oturuyor o yüzden kim oynarsa oynasın sistem işler kuralı ekibimiz için şimdilik geçerli değil ancak gelecek yıllar adına oldukça umut verici. Bu yüzden geçtiğimiz hafta Alanya’daki olaylar sebebiyle oynayamayacak olan Deniz Türüç’ün eksikliğini oldukça hissedecektir Kayserispor. Deniz ile birlikte Lung ve Şamil’inde cezalı olması Sumudica adına bir şanssızlık.



Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen Kayserispor hiç küçümsenecek bir ekip değil. Topla oynama, ayağa pas yapma, savunmadan pas yaparak çıkma noktasında Sumudica ’da en az Şenol Güneş kadar ısrarlı bir teknik adam. Kayserispor bu yapıya alıştığından beri ortaya koyduğu futbol her hafta yükselerek buralara kadar geldi. Bu futbolla ligin şampiyonluk adayları Galatasaray ve Fenerbahçe’den daha organize olduğu da aşikâr. Üstelik bunu kadro kalitesi olarak kendinden üstünde olan ekiplerle karşılaştığı oynadığı deplasmandaki Fenerbahçe maçı ve evinde oynadığı son iki maç olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor müsabakalarında aldığı sonuçlarla gösterdi. Bu maçların tamamında gördük ki; Kayserispor rakiplerine oranla oyunun kontrolünü elinde tutan ve oyunda istediklerini daha çok ortaya koyan taraftı. Bu yüzden hafta sonu oynanacak maçta neden puan ya da puanlar almayalım. Yeter ki futbolcu kardeşlerimiz, teknik heyet ve taraftar üçlüsü buna inansın ve bütünleşsin.



Rumen teknik adamın hafta sonu muhtemel on birinin şu şekilde olmasını bekliyorum; Muammer-Tiago Lopes-Kana Biyik-Kucher-Atila Turan-Badji-Espinoza-Mendes-Güray-Boldrin-Umut. Rakip Beşiktaş’ın ise; Fabri-Gökhan Gönül-Pepe-Tosic-Adriano-Tolgay-Oğuzhan-Atiba-Quaresma-Babel-Cenk Tosun on biriyle sahada olması muhtemel.



Sumudica ve teknik heyete naçizane tavsiyem şu olacak; Beşiktaş’ın Yeni Malatyaspor ve Akhisar Bld. Spor maçlarını dikkatle izlesinler. Siyah-Beyazlılar bu iki maçta da gol bulamayarak maçı 0-0 tamamladı. Ekibimizin Beşiktaş’ın bu maçlarda neleri yapamadığından veya nerelerde zorlandığını araştırıp bu noktalara daha çok konsantre olarak sahaya çıkması son derece yerinde bir hamle olacaktır. Beşiktaş, özellikle kanatlarda oynayan Quaresma ve Babel’in kontrol altına alınarak etkisiz hale getirilmesi durumunda orta alandan rakibi delmekte daha zorlanan bir ekip. BU anlamda rakibi zayıf yönlerine yönlendirmek faydalı olacaktır. Tabi ki Beşiktaş kadro kalitesi ve oyuncu anlamında temsilcimizden çok üstün ancak futbol doğruların oyunudur. Futbolun doğrularını ortaya koyan takımlar kolay kolay kaybetmezler bunu unutmamak gerek.



Hafta sonu zirve yarışını çok yakından etkileyecek bir maç olacak ve tribünlerin hınca hınç dolu olması bekleniyor. Taraftarın desteğini de arkasına alan Kayserispor umarım yakaladığı fırsatları değerlendirerek güçlü rakibinden puan ya da puanlar almasını başarır. Bu maç aynı oyun karakterine sahip iki takımın zevkli bir müsabakasına şahitlik yapacak ancak maçtan bol gol çıkacağını düşünmüyorum. 0-0, 1-0 veya 0-1 maç için tahminlerim. Başarılar Kayserispor!