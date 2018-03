KAYSERİSPOR RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

Temsilcimiz Kayserispor bugün kendi evinde çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Ligin üst sırasını yakından ilgilendiren mücadelede Kayserispor, Galatasaray’ı Kadir Has Stadyumu’nda saat 20.00’da konuk edecek. Temsilcimiz 18.haftaya 30 puanla 5. Sırada girerken rakip Galatasaray ise 35 puanla 3. Sırada. İki ekibin de puan kaybına tahammülünün olmadığı maçta tribünlerin dolu olması bekleniliyor.

Teknik direktör Igor Tudor’un yerine Fatih Terim’in getirilmesi, ardından da Dursun Özbek’in yerine Mustafa Cengiz ‘in Galatasaray’ın yeni başkanı olarak seçilmesi Galatasaray camiasının havasını olumlu anlamda değiştirmişe benziyor. Yapılan bu değişikliklerle eski günlerine dönmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılarda yepyeni bir düzen hazırlıkları başladı. Taraftarların da memnuniyetini gizlemediği bu değişim bakalım İstanbul ekibine neler getirecek.

Kayserispor ise iyi bitirdiği ilk yarının ardından ikinci yarıda da bu başarısını devam ettirme peşinde. Kayserispor’un şampiyonluk mücadelesi veren üst gruptan kopmaması adına çok önemli bir maç Galatasaray karşılaşması. Kupada alınan galibiyetle ve gelen turla birlikte moraller gayet yerinde, Sumudica’nın ara transfer döneminde takıma katılmalarını bizzat istediği William Amorim ve Kravets takıma dâhil edildi. Gyan antrenmanlarda çok formda, Varela’nın sakatlığı geçti, takım tamamen bu maça yoğunlaşmış olmuş durumda. Sumudica’yı ilk on bir seçiminde oldukça zor kararlar bekliyor çünkü elinde oldukça formda olan bir oyuncu grubu var.

Daha önce Süper Lig’de 25 kez karşı karşıya gelen renktaş iki kulüp arasında İstanbul ekibinin büyük bir üstünlüğü görülüyor. Galatasaray’ın 13 galibiyetine Kayserispor sadece 2 galibiyetle cevap verebilirken kalan 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Kayserispor’un aldığı 2 galibiyet de Türk Telekom Arena’da olurken Kadir Has Stadyumu’nda Kayserispor rakibini daha mağlup etme başarısı gösteremedi.

Galatasaray, bu sezon çıktığı son 4 deplasman maçından da mağlubiyetle ayrılırken Kayserispor da evinde oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet alırken galibiyetle yüzü göremedi. Kayserispor bu sezon Beşiktaş’tan sonra ligin en az gol yiyen takımı.

Galatasaray’da Fernando, Maicon, Gomis ve Ahmet Çalık Kayseri kafilesine dâhil edilmedi. Özellikle ilk on birin önemli isimleri Gomis, Maicon ve Fernando’nun yokluğu tam kadro çalışan ve eksiği olmayan Kayserispor açısında bir avantaj.

Son yapılan transferler ve mevcut oyuncuların iyi formu sebebiyle teknik direktör Sumudica’nın da maça nasıl bir onbir ile çıkacağını açıkçası ben de çok merak etmekteyim. Galatasaray tabi ki büyük bir tarihi ve mazisi olan saygı duyulması gereken bir kulüp ancak rakibe göre oyun düzenini değiştirmek yerine kendi oyun şablonunda rakibe göre bir takım önlemler alıp kendi futbolunu rakibine kabul ettirdiğin zaman futbolda çok önemli bir boyuta geçmiş oluyorsun dilerim Sumudica’da bu akşam bu doğrultuda hareket eder. İlk maçta alınan farklı mağlubiyet de Sumudica’nın hem öğrencileri hem de şehri kenetlemesi açısından motivasyon kaynağı olarak kullanılabilir. Kısacası Kayserispor eğer bugün kazanırsa ikinci bir Bursaspor olma yolunda çok önemli bir adım atmış olur.

Sumudica’nın Galatasaray’ın ilk on birinde direkt olarak forma giyen Maicon, Gomis ve Fernando’nun eksikliğini iyi değerlendireceğini düşünmekteyim. Açıkçası iyi bir Varela Galatasaray’ın zaten zayıf olan sol koridorunda çok önemli işler yapabilir. Varela ile birlikte ters kanatta Mendes’in de kesinlikle on bir başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde Galatasaray’ın beklerine maç esnasında oldukça sıkıntılar çıkarılabilir. Rumen hocanın savunma ve kale de önemli bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Kalede Lung, sağ bekte Tiago Lopes, sol bekte Atila Turan savunmada Kucher - Kana Biyik ikilisi onların hemen önünde ise Badji – Espinoza ikilisini sağ tarafta Varela sol da Mendes ortada Deniz Türüç ve ileri uçta da Umut’un olduğu on bir Galatasaray’a Kadir Has’ta çok zor anlar yaşatabilir.

Rakip Galatasaray ise kalede Muslera, sağ bekte Mariano sol bekte Hakan Balta göbekte ise Denayer – Serdar Aziz onların hemen önünde Selçuk-Ndiaye ikilisi sağ önde Rodrigues sol önde ise Feghouli’nin forma giymesi beklenirken Belhanda’nın on numara pozisyonunda onun önünde de Eren’in gol arayan ayak olarak sahaya çıkması Fatih Terim’in muhtemel on biri.

Bu akşam Kadir Has Stadyumu’nda oldukça zevkli ve keyifli bir müsabaka izleyeceğimizden şüphem yok. Sahaya futbol oynamaya ve daha çok hücum organizasyonlarını düşünerek çıkacak iki takımın mücadelesinden bol pozisyon ve goller bekliyorum. Sumudica’nın doğru hamleler yapması ve taraftarın maç boyunca durmadan takımı desteklemesi durumunda temsilcimizin sahadan üç puanla ayrılmaması için hiçbir sebep yok.

Ligde yerinde izlenilmesi gerektiğini düşündüğüm kaliteli maçlardan birisi olacağı varsayımında bulunduğum bu müsabakada Kayseri’de futbolu sevenleri tribündeki yerlerini almaları şiddetle tavsiye ediyorum.