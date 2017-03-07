Kenan Sofuoğlu'nun arkasına binen adamın dramı!
85
Kenan Sofuoğlu'nun arkasına binen adamın dramı!
Türk askeri mehter marşıyla El Bab'a girdi
33
Türk askeri mehter marşıyla El Bab'a girdi
2017 FIS Snowboard Dünya Kupası
35
2017 FIS Snowboard Dünya Kupası
Payitaht Abdülhamid'de izleyenleri duygulandıran sahne!
201
Payitaht Abdülhamid'de izleyenleri duygulandıran sahne!
KAYSERİSPORLU MİNİK TARAFTAR
68
KAYSERİSPORLU MİNİK TARAFTAR

Kenan Sofuoğlu'nun arkasına binen adamın dramı!

07 Mart 2017, 17:18 85 Görüntülenme

SİTENE EKLE

Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz:

KODU KOPYALA

Defalarca dünya şampiyonu olan milli sporcumuz Kenan Sofuoğlu'nun motosikletine binen adam yola yürüyerek devam etmeye karar verdi.
kaynak: haber7.com

Anahtar Kelimeler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.