Kenan Sofuoğlu'nun arkasına binen adamın dramı!
07 Mart 2017, 17:18 85 Görüntülenme
Defalarca dünya şampiyonu olan milli sporcumuz Kenan Sofuoğlu'nun motosikletine binen adam yola yürüyerek devam etmeye karar verdi.
kaynak: haber7.com
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