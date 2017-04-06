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Kılıçdaroğlu 5 dakikada kendisini yalanladı

06 Nisan 2017, 13:12 62 Görüntülenme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.  Konuşmasında Türkiye'nin Suriye politikasına da değinen Kılıçdaroğlu, aynı konuşma içerisinde 5 dakikada kendisini yalanladı.

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