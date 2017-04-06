Kılıçdaroğlu 5 dakikada kendisini yalanladı
06 Nisan 2017, 13:12 62 Görüntülenme
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Konuşmasında Türkiye'nin Suriye politikasına da değinen Kılıçdaroğlu, aynı konuşma içerisinde 5 dakikada kendisini yalanladı.
Anahtar Kelimeler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.