Kılıçdaroğlu'ndan "Yemeni bağlamış telli başına"
05 Nisan 2017, 17:01 56 Görüntülenme
TRT'de ekrana gelen Zirveye Ulaşanlar programına dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.
Sanatçıların SSK'da yaşadığı sorunlar hakkında açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, programın son kısmında ise söylenen şarkıya eşlik etmişti.
O anlara ait görüntüler, TRT Arşiv'de yerini aldı.
KİMLER KONUK OLDU?
Ümit Utku'nun sunuculuğunu yaptığı programın 2. bölümünde; Kemal Kılıçdaroğlu, Sırrı Gültekin, Seval Uğur, Sevim Tuna ve Nejat Saydam konuk olarak yer almıştı.
Kayseri Gündem
Anahtar KelimelerTrtKılıçdaroğluZirveye OturanlarSsk
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.