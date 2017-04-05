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Kılıçdaroğlu'ndan "Yemeni bağlamış telli başına"

05 Nisan 2017, 17:01 56 Görüntülenme

TRT'de ekrana gelen Zirveye Ulaşanlar programına dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.

Sanatçıların SSK'da yaşadığı sorunlar hakkında açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, programın son kısmında ise söylenen şarkıya eşlik etmişti.
O anlara ait görüntüler, TRT Arşiv'de yerini aldı.

KİMLER KONUK OLDU?
Ümit Utku'nun sunuculuğunu yaptığı programın 2. bölümünde;  Kemal Kılıçdaroğlu, Sırrı Gültekin, Seval Uğur, Sevim Tuna ve Nejat Saydam konuk olarak yer almıştı.
Kayseri Gündem

Anahtar Kelimeler
TrtKılıçdaroğluZirveye OturanlarSsk
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