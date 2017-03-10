Aile bağlarını güçlendirme konferansı

Kocasinan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik ‘Aile içi iletişim eşler arası çatışma ve çözüm yolları’ konulu seminer düzenledi. Kocasinan Akademi Yakut Tesisi Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle bir eğitim semineri gerçekleştirdik. Aile; toplumu oluşturan en temel unsurdur. Bundan dolayı daha bilinçli toplumlar oluşması ve aile bağlarının daha da güçlendirilmesi için bu tür eğitimlere önem veriyoruz. Vatandaşlarımız için bu ve buna benzer faydalı eğitim programlarına her zaman destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Danışmanı Sosyal Hizmetler Uzmanı Kadir Yılmaz, ‘Aile içi iletişim eşler arası çatışma ve çözüm yolları’ konulu sunumu gerçekleştirerek, evlilikte çatışma sebepleri, Türkiye’deki boşanma oranları ve sorunların çözüm yolları hakkında bilgiler verdi. Eşler arası iletişimde 20 altın kuralı sıralayan Kadir Yılmaz, eşler arası iletişimde sorunların çözümü için anahtar kelime ve cümleleri şu şekilde sıraladı; “Haklısın, mümkündür, seni seviyorum, seni çok iyi anlıyorum, eline sağlık, sen bir tanesin, özür dilerim, hayırlısı olur inşallah, sen Allah’ın bir lütfusun, problem değil, teşekkür ederim, kızgınlığım sana değil, dualarım seninle, bana biraz zaman tanı lütfen, canın sağ olsun, hakkını helal et, Allah senden razı olsun, harika olmuş, vb.”

Merak ettikleri birçok konu hakkında bilgi sahibi olan kadınlara çeşitli ikramlarda bulunulmasının ardından program sona erdi.

Kurum Haberi

