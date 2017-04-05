Bakan Özlü Kocasinan standında

Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kocasinan’ın meşhur Gömeç fasulyesi, Cırgalan biberi ve Erkilet kedi bacağı (pekmezli cevizli sucuk) ürünlerinden oluşan standı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de ziyaret etti. Kocasinan Belediyesi standında yer alan yöresel ürünler, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile koruma altına alındı.



Sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Kayseri’nin önemli değerlerini tanıtmak için gayret gösteren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kültürel mirası gelecek nesillere aktarma konusunda da büyük rol üstlendi. Belediye olarak kültürel mirası yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Milli kültürün en önemli sonucu toplumun ruhuna yansıması ve o ruhu yaşatmasıdır. Zengin ve köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Kayseri’mizin milli ve manevi değerlerini, kültür, sanat ve turizm gibi faaliyetlerimizle gelecek nesillere aktarıyoruz. Biliyoruz ki geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Kültürüne, değerlerine sahip çıkmayan şehirler zamanı aşamaz. Bu nedenle yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Yamula patlıcanı, Gömeç fasülyesi, Cırgalan biberi, Erkilet üzümü ve pekmezli ceviz sucuğu olarak bilinen Erkilet kedi bacağı’nın da, mantı, pastırma ve sucuğumuz gibi bilinir hale gelmesi gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar’dan aldığı destekle kültürel ve sosyal faaliyetleri her geçen gün artırdıklarını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem ise “Kocasinan’ın değerlerine değer katmak için 1.Ulusal Coğrafi İşaretler Buluşması etkinliğine Gömeç fasülyesi, Cırgalan biberi ve Erkilet kedi bacağı (pekmezli cevizli sucuğu) ile katılım sağladık. Sayın Bakanımıza ve katılımcılara pekmezli ceviz sucuğu ikram ettik. Sayın Bakanımız ve katılımcılar yöresel değerlerimizi çok beğendi ve oldukça ilgi gösterdi.” diye konuştu.



Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem ve ekibi, standı ziyaret eden Bakan Özlü ile sohbet ederek, Kocasinan’ın yöresine ait ürünlerin ikramında bulunduktan sonra bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kurum Haberi



