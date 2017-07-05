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Barsama’ya mesire alanı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Barsama Mahallesi’nde yaklaşık 250 bin metrekare alanda yapılacak olan mesire alanı projesini yerinde inceledi.

Barsama’ya mesire alanı
Kocasinan’ı Türkiye’nin parlayan yıldızı haline dönüştürmek için çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar’a, Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve birim müdürleri eşlik etti. Barsama Mahallesi’nde projenin saha alanını adım adım gezen Başkan Çolakbayrakdar, harita üzerinden projelerin çizimlerini de inceledi.
İncelemeler sonrası konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, yaptıkları yatırımlar sayesinde, Kocasinan bölgesinin her gün gelişim ve değişim gösteren yeni yerleşim ve konut alanıyla daha da gelişen bir ilçe haline geldiğini söyledi.
Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek ve alternatifleri artırmak için projeleri birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Barsama Mahallesi’nde yeşilin ve suyun bir arada olduğu yeni bir mesire alanını daha şehrimize kazandırıyoruz. Şimdiden Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, mesire alanı projesi ile ilgili şu bilgileri aktardı: “7’den 70’e her kesime hitap edecek olan alanda; 5 bin metrekare kilit parke yaya yolu, 85 adet kamelya ve piknik masası, yürüyüş yolları ve otopark, 15 adet Osmanlı Çeşmesi ve çocuklara özel oyun parkları gibi imkanlar oluşturacağız. Barsama, daha güzel bir çehreye kavuşacak”.
Başkan Çolakbayrakdar, 7’den 70’e herkese hitap edecek olan mesire alanının hızlı bir şekilde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.
Kurum Haberi


 
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