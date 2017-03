Başkan Çolakbayrakdar bölge hastanesini inceledi

Yetkililerden Bölge Hastanesi’nin projesi hakkında maket üzerinde bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, dev yatırımlar ve projeler ile Kocasinan’ın, her alanda cazibe merkezi haline dönüştüğünü vurguladı. Kayseri’nin devasa bir bölge hastanesi kazandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Binlerce yıl sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri; devletimiz, hayırsever işadamları ve şehri yönetenler tarafından farklı alanlarda yapılan yatırımlarla kültür, sağlık, spor, eğitim, turizm ve tarım şehri olarak da uluslararası alanda anılmaya başladı. Bundan dolayı cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca Kocasinan Belediyesinin yatırımları sayesinde, Kocasinan bölgesinin, her gün gelişim gösteren nüfus ve konut alanıyla daha da gelişen bir ilçe haline geldiğini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi olarak hastanenin çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, bundan sonraki süreçte de üzerlerine düşeni fazlasıyla yapacaklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, ‘Güçlü ve Büyük Türkiye’ ve ‘Yeni Kocasinan’ için her alanda yatırımlar ve projeleri artırarak çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İHA