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Başkan Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinanlı muhtarların düzenli olarak gerçekleştirdiği istişare toplantısına katıldı.

Başkan Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir araya geldi
Yeşil Mahalle Semt Konağı’nda gerçekleştirilen ve 10 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda, Başkan Çolakbayrakdar muhtarların taleplerini tek tek dinledi. Kocasinan’da yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, “Gittiğimiz yerlerde yapılan hizmetlerin vatandaşlarımızın nezdinde memnuniyet oluşturduğunu görüyoruz. Bu memnuniyetler bizim çalışma azmimizi, şevkimizi bir kat daha artıyor.Her gittiğimiz yerde hemşehrilerimizin göstermiş olduğu teveccüh bizleri mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bizlerde işimizi yaparken yüreğimizi, sevgimizi ve inancımızı ortaya koyuyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan’a, Kayseri’ye değer katıyoruz.Yaptığımız çalışmalarla İlçe sakinlerimizin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacağız” diye konuştu.
Mahalle muhtarları da Kocasinan Bölgesinde yapılan hizmetler Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Muhtarların, Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından toplantı sona erdi.

İHA

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