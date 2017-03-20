Başkan Çolakbayrakdar, yeni nesil pazar yerinin inşaatını inceledi

İnşaat incelemesi sırasında vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, inşaat alanı yakınındaki semt konağına da uğrayarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Pazar esnafını sık sık ziyaret ederek, esnafın ve vatandaşın gönlünü kazanan Başkan Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan’a daha iyi, daha modern, daha sağlıklı ve daha işlevsel yeni nesil pazar yerleri kazandırıyor. Bu kapsamda pazar yeri yapımının daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaları sık sık kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, pazar yerinin çalışmaları hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

İnceleme sonrası kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın yeni nesil pazar yerlerinin Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini belirterek, yapılan çalışmalarla ilçenin hizmet standartlarını yükselttiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, Mimarsinan Mahallesi’nde mevcut pazar yerini yenilediklerini ifade ederek, “Türkiye’ye örnek teşkil edecek olan yeni nesil pazar yerimiz 8 bin 520 metrekare alanda yapılıyor. Yeni nesil pazar yerinin içerisinde; vatandaşların alışveriş yaparken dinlenmeleri için kafeteryalar, daha sağlıklı yaşamaları için spor yapabilecekleri fitness salonları, aktivite için derslikler ve düğün salonu bulunan sosyal bir yaşam merkezi inşa ediyoruz. Mahallelerimizin ihtiyacını karşılayacak olan bu pazar yerlerini, hızlı bir şekilde yaptırarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız.” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar inşaat incelemesi ardından, genciyle yaşlısıyla çevre sakinlerinin ilgisiyle karşılaştı. Semt konağına da uğrayan Başkan Çolakbayrakdar burada da bir süre vatandaşlarla sohbet edip gönüllerini aldı.