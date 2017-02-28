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Çolakbayrakdar, çiftçilerin isteğini geri çevirmedi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi çiftçilerinin isteğini geri çevirmedi. Belediye Meclis Salonun ’da çiftçilerin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha bölgesinde sulama alanıyla ilgili imar sorununu halletmek için gerekeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, çiftçilerin isteğini geri çevirmedi
Kocasinan’da tarımın gelişmesi ve çiftçilere destek olmak için projeler üreten Başkan Çolakbayrakdar, çiftçilerin gönlünde de taht kurmaya devam ediyor. Kocasinan’lı çiftçileri belediye meclis salonunda ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin her zaman çiftçinin yanında olduğu vurgulayarak, “Çiftçilerimiz için çeşitli projeler geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bizler, sizler için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız. Yemliha bölgesinde bulunan arazide sulama alanı ile ilgili imarın kaldırılması konusunda belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Kurumlar arası gereken yazışmaları ve görüşmeleri yaparak, hızlı bir şekilde konuyu çözüme kavuşturacağız. Yemlihalıhemşehrilerim çalışkan ve özverilidir, toprakları da verimli bereketli olunca bu bölgede patlıcan, ay çekirdeği gibi her şey yetişir. Kocasinan Belediyesi olarak bizler çiftçilerimiz için üzerimize düşen görev ne ise fazlasıyla bunu yaparız. Yeter ki sizler daha mutlu ve daha huzurlu olun.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak şimdiye kadar her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında olduğu gibi bundan sonrada da hizmetlerimizi artırarak, yanınızda olmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.
Yemliha Mahalle Muhtarı Mehmet Adanalı ise Yemliha’ya yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
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