Çolakbayrakdar çiftinden kadınlara büyük jest

Çolakbayrakdar çiftinin, hanımların sevgi gösterileriyle karşılaştığı etkinlikte samimi ve hoş sohbetler yaşandı. Misafirlerine Kocasinan Akademiyi gezdiren Çolakbayrakdar çifti, tesis hakkında detaylı bilgiler aktardı. Tesisin modern teknolojik aletlerle donatılmış dersliklerini, el sanatları kurs odalarını, spor alanlarını ve havuzunu tek tek gezen kadınlar, Kocasinan’lı hanımların bu tesisle ayrıcalık kazandığını vurguladı.

Önemli günleri anlamlı etkinliklerle taçlandıran Başkan Çolakbayrakdar, tesisin gezilmesinin ardından kadınların toplumdaki önemi hakkında birbirinden önemli örnekler aktararak bir konuşma yaptı. Başkan Çolakbayrakdar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanmış uluslararası bir gün olduğunu ifade ederek, “Türk Milletinin örfinde kadının yeri sadece bir güne bırakılacak kadar dar değildir. Örf ve geleneğimizden aldığımız öğretiyle hem de Yüce dinimizin bize öğretmiş olduğu bilgiler ışığında kadının bizdeki yeri sadece bir günde değil, yılın 365 günü hatırlanmaya layıktır. Bundan dolayı sadece bugün değil, 365 gün kadınlarımız bizim için kıymetlidir ve değerlidir. Kültürümüze baktığımız zaman kadın ilk önce annedir. Hepimiz birer annenin evladıyız. Aşık Veysel ‘Annem’ şirindeki dizeleriyle kadının önemine değinmiştir. Kadınlarımız bizim işin anne, eş, kardeştir. Yarımız ve yol arkadaşımızdır. Bunla ilgili de HZ. Peygamberimiz’in (S.A.V) eşiyle olan hoşgörü ve şefkat örnekleri hayatımıza rehberdir. Hz. Peygamberimiz (S.A.V) ‘Müminlerin iman bakımından en olgun ve en hayırlısı hanımına karşı en hayırlı olanıdır.” Sözüyle de bunu ifade ediyor. Bundan dolayıdır ki sadece bir gün anımsanacak yerlerde değilsiniz. Hepimiz için kadınlarımız anamız, eşimiz, kardeşimizdir ve bundan dolayı başımızın tacısınızdır. Yılın 365 gününde hatırlanmaya layıksınızdır.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi’nin kadınlara yönelik yatırımları ve hizmetleri hakkında sinevizyon eşliğinde bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, tesisin tamamen kadınlara yönelik olduğunu vurgulayarak, “Yeni kurduğumuz Kocasinan Akademi birimimiz, 7’den 70’e kadın-erkek, genç-yaşlı bölgemizdeki herkese hizmet vermektedir. Eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında burada bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla şehrin yöneticileri olarak ana çalışma prensibimizdir. Kocasinan Akademi’de insana hizmet eden bir birim olarak faaliyete geçti. Önümüzdeki zaman diliminde de gençlerimiz için yaptığımız bir tesisde faaliyete geçecek. General Emir İlköğretim Okulu’nda restorasyon çalışmalarımız tamamlandı. Gençlik merkezi olarak hizmet verecek. Bu bilgiler ışığında bir kez daha gururla söylüyorum ki; hanımlarımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Akademi Yakut tesis hakkında bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, “Birçok sosyal faaliyet bölümleri ile birlikte farklı, yeni, fonksiyonel ve teknolojik bir şekilde donatılmış birimimizin ilk tesisi olan ‘Kocasinan Akademi Yakut’u yalnızca hanım kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Tesisimizde, 8 modern derslik, yüzme havuzu, kreş, kafeterya, psikolog, diyetisyen, plates ve spor salonu, sauna ve buhar odası, kuaför, güzellik ve cilt bakım gibi bölümler bulunmaktadır. Şuan eğitim ve spor ile ilgili açılan kurslarımıza, hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgi, ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın en güzel göstergesi oldu. Tesisimizi kısa zamanda eğitim, spor, kültür, sosyal ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği bir kültür merkezi haline dönüştürdük. Sportif aktiviteler de eğer hanım kardeşlerimize imkan verirseniz onlarda karşılığını veriyorlar. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü’nden Milli Takımda forma giyen 6 sporcumuz var. Betül ve özge kızlarımız Fransa’da açık masa tenisi turnuvasında 2.ve 3. oldu. Ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal marşımızı orada okutturarak, bizim gururumuz oluyorlar. Sanat alanında ise Kocasinan Akademi Tiyatro Kulübü kurduk.” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar konuşmasının ardından misafirlerini Eşi Fatma Çolakbayrakdar ile baş başa bıraktı. Bayan Çolakbayrakdar, Kayseri’de faaliyet gösteren Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş dünyası temsilcileri, protokol eşleri, şehit eş ve anneleri gibi toplumun her kesimini temsil eden misafirlerini kahvaltının ve hoş sohbetinin ardından güne özel hazırlanmış çeşitli hediyelerle uğurladı.

