Çolakbayrakdar mahalle sakinlerini dinledi

Haci Nuh Nuhoğlu İlkokulu'nda düzenlenen programda, vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Oruç Reis Mahallesi'nin kentsel dönüşüm projesiyle cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı.

Mahalleye sosyal tesislerin yapılması için mülkiyet sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Planladığımız program dahilinde mahalleyi yeni çehresine kavuşturacağız. Ziya Gökalp ile başlayarak, Yenidoğan, Mithatpaşa ve Oruç Reis Mahallesi olmak üzere bu 4 mahalle üzerinde bir yol haritası çizdik. Değişim ve dönüşümün bu bölgede hızlı bir şekilde olması için bu güzergahları belirledik. 4 mahallemizde de kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümü sadece kendi imkanlarıyla hayata geçireceklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Mülkiyet sahibi sizlersiniz. Biz sizinle ortak hareket edersek hızlı bir şekilde değişimi sağlamış oluruz. Kanun bize yetkiyi verse de bu zamana kadar olduğu gibi bugün de vatandaşımızın rızasını alarak, dönüşümü gerçekleştireceğiz. Dönüşüm için belediyenin gayreti, vatandaşın mülkiyetinde olan yerlerle ilgili sözleşmeler ve yatırımcının o bölgeden çalışmalarını kapsamaktadır. Yeni çehresiyle birlikte burada her türlü sosyal donatılar olan bir bölge oluşturacağız. Okul, cami, pazar yeri, park, sosyal merkezler gibi bölgede nelere ihtiyaç duyuluyorsa kentsel dönüşümle birlikte tamamlanmasını sağlayacağız ve bölge cazibe merkezi haline gelecek."

Kurum Haberi

