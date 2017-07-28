Çolakbayrakdar yaz kurslarını ziyaret etti

Çat kapı ziyaretinde çocukların ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi ve sohbet etti. Kurslarda verilen eğitimlerle ilgili bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi sayesinde kurslara katılan çocukların geleceğin başarılı sporcuları olacaklarını vurguladı.

Kocasinan Akademi aracılığıyla çocukların yaz tatillerini eğlenceli hale getirmeyi amaçladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her alanda yetişmelerini sağlamak adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede Kocasinan Akademi çatısı altında yaz tatili dolayısıyla futbol, boks, tekvando ve masa tenisi gibi farklı branşlarda kurslar açtık. Sevgili çocuklarımız açtığımız kurslarda hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Evlatlarımız sportmen ve centilmen bir anlayış içerisinde yetişirken; diğer taraftan da milli, manevi ve ahlaki değerlerine sahip çıkan nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Sporcularımızın burada kazandığı aile ve dostluk ilişkileri de bizleri ayrıca mutlu ediyor.Emeği geçen başta Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi Müdürü ve milli sporcumuz Boks Antrenörü Fatih Töme ile tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Antrenmanlara katılarak sporcularla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, bir süre sohbet ettiği çocukların motivasyonuna da katkı sağladı. Bir penaltı atışı yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderen Başkan Çolakbayrakdar, futboldaki yeteneğini de sergiledi.Sporcuların aileleri ise Kocasinan Belediyesi’nin spora verdiği önem ve yaptığı hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Ziyaret, sporcu ve antrenörlerin Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

İHA