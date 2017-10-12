Çolakbayrakdar’dan Erkilet Kedi Bacağı festivaline davet

Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler katan Başkan Çolakbayrakdar, etkinliği hem Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak hem de geleneksel lezzetleri yaşatmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Kültürel mirası gelecek nesillere aktarma konusunda büyük rol üstlendiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak Erkilet Mahallemizin kedi bacağı diye bilinen pekmez sucuğunu tanıtmak için çok renkli organizasyonlar hazırladık. 14 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yöresel ürünlerini tanıtmak ve markalaştırmak için gayretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırlayan Kocasinan Belediyesi, havai fişek gösterisinden çocuk oyunlarına, çeşitli sürprizlerden Türk Halk Müziği konserine kadar 7’den 70’e herkese hitap edecek faaliyetler hazırladı.

‘Erkilet Kedi Bacağı Tanıtım Günleri’ kapsamında etkinlikler şöyle:

14 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ

Etkinlik ilk olarak kazan içerisinde pişirme aşamasından başlayarak kedi bacağı yapımı anlatılacak ardından Türk Halk Müziği ünlü isimlerinden Kürşat konser verecek, sonrasında ise havai fişek gösterisi ve çocuk oyunları ile nice sürprizler yer alacak.

Etkinlik için Cumartesi günü saat 15.30’da Kocasinan Belediyesi önünde otobüs kalkacak.