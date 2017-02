Engellilere büyük destek

Özel eğitim gerektiren çocuklara yönelik yaptığı hizmetlerden dolayı vatandaşın takdirini toplayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını vurgulayarak, toplumun her kesimine yönelik hizmetleri artırarak devam ettireceklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, “Yavrularımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için semt konaklarımızda özel eğitimler ve sosyal aktiviteler yapıyoruz. Down sendromu, konuşma yetersizliği, dikkat eksikliği, hiperaktiflik ve davranış bozukluğu olan çocuklarımıza kurslarımızla destek veriyoruz. Çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Çocuklarımızın bu mutluluğu her şeye değerdir. Farklı etkinliklerimiz ve hizmetlerimizle çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



