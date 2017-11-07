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Fatma Çolakbayrakdar yaşlıları ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, yaşlıları ziyaret ederek hatırını sordu.

Fatma Çolakbayrakdar yaşlıları ziyaret etti
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, ilk olarak Argıncık Kayabaşı Mahallesi’nde ikamet eden Fatma Takmaoğlu’nu ziyaret etti. Kızıyla birlikte yaşayan Fatma Takmaoğlu ile yakından ilgilenen Fatma Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak sizlerin daha huzurlu ve daha mutlu olmanız için her zaman yanınızdayız.” dedi.
Fatma Takmaoğlu'nun elini öpüp, hayır duasını alan Fatma Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi’nde yalnız yaşayan uyku apnesi ve astım hastası olan Dilber Sağlam’ı da ziyaret etti.
Dilber Sağlam'ın gülen yüzü ve nezaketi ile karşılaşan Fatma Çolakbayrakdar, yaşlıları ziyaret edip, gönüllerini almanın önemine değinerek, “Geçmişimiz ile bugün arasında köprü vazifesi gören yaşlılarımız hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Yaşlılarımızı her fırsatta eşimle birlikte ziyaret ederek, gönüllerini alıyoruz. Eşim Ahmet Bey’in yoğun temposundan dolayı yetişemediği yerlere ben yetişmeye gayret ediyorum. Yaşlılarımıza huzur içerisinde sağlıklı ömür diliyor, ellerinden öperek sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.
İstek ve taleplerini dile getiren Dilber Sağlam ise Fatma Çolakbayrakdar’ın kendilerini ziyaret etmesinden memnun olduklarını belirterek, “Rabbim devletimize zeval vermesin. Allah devletimizden ve sizlerden razı olsun” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

İHA

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