Kocasinan Belediyesi tarafından Beyazşehir Mahallesi 838. sokak üzerine yeni yapılan parka çocuklar için kaydırak koyuldu. İş makinesı şeklinde dizayn edilen ve sarı rengi ile uzaktan bakınca aslından ayırt edilemeyen kaydırağın palet kısımlarına ise çocukların fiziksel gelişimleri için tırmanma ve yürüme halatları yerleştirildi. Görüntüsünü asıl ilginç hale getiren ise iş makinesinin altına yerleştirilen masa oldu. Masada oturanlar internet kullanıcılarının çok iyi bildiği 'kepçe altında öğle yemeği' caps’ini anımsattı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği kaydırak, büyüklerin ise 'Caps gerçek oldu' yorumlarına neden oldu.
İş makineli caps Kayseri’de gerçek oldu
Kayseri’de iş makinesi biçimindeki kaydırağın altında yer alan masada oturanlar, sosyal medyada fenomen haline gelen, 'kepçe altında öğle yemeği' fotoğrafını hatırlattı.
02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:04
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Anahtar Kelimeler:KocasinanCAPSİŞ MAKİNASI
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