Karabekir’in kızı Kocasinan’da

Timsal Karabekir’e ziyaretinde Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Bölümü Okutmanı Ahmet Nedim Kilci de eşlik etti. Kurtuluş Savaşını başlatan Komutanlar arasında yer alan, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın en küçük kızı Timsal Karabekir, ziyarette babası Kazım Karabekir Paşa’nın anılarından bahsederek, “Bize miras kalan her şeyi, tüm nesillere eksiksiz bir şekilde aktarmak durumundayız” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, Timsal Karabekir’e teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar, “Kurtuluş Dönemi’nin değerli komutanlarından Kazım Karabekir Paşa’mızın kızı Timsal Karabekir’i şehrimizde ağırlamak büyük bir onurdur. Canlı tanık olarak paşamızın anılarını, hatıralarını ve bu vatanın bugünlere emanet kalmasında nelerin yaşandığını kuşaklara aktarmak için gayret ediyorsunuz. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bin yıl önce Malazgirt Savaşı’ndan başlayarak, vatanı için canını feda eden bütün geçmiş ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Son zamanlarda yine yaşadığımız olaylar gösteriyor ki, anavatanımızda rahat ve huzur bırakmak istemeyenler var. O yüzden bizim geçmişimizi iyi bilip, bir daha bunlara hiçbir şekilde fırsat vermemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi Komutanı Korgeneral Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir, bugün Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu saat 19:30’da “Dünü Unutma ki Yarına hakkın olsun” isimli bir konferans verecek.

Kurum Haberi

