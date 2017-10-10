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Kocasinan ağaçlandırma sezonunu açtı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ağaç dikim sezonuyla birlikte daha yeşil Kocasinan için Kocasinan Mahallesi’nde öğrencilerle birlikte ağaç dikti. Programda öğrencilerin sevgi seliyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilenip, sohbet etti. 

Kocasinan ağaçlandırma sezonunu açtı
Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Hasbekli Hafız Mümin Akan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yusuf Özkaya, iş adamı Erkut Korkmaz, okulun öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için bu yıl hedeflerinin 100 bin fidan olduğunu vurgulayarak, “Hava koşulları nedeniyle yazın ağaç dikilmediği için bahar mevsiminde başlattığımız ağaç dikimini, sezonun açılmasıyla yine devam ettiriyoruz. Amacımız Kocasinan’ı daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir. Bu çerçevede geçen yıl olduğu gibi bu yılda daha yeşil Kocasinan için desteklerini devam ettiren Erkut Grup’a teşekkür ediyorum. Çevreci bir hassasiyetle daha güzel bir çevre oluşturmak için katkı sağlayanların da hayırseverlik alanına gireceğini düşünüyorum. Çünkü; dikilen ağaçların gelecek nesillere miras olarak bırakılacak bir eser olarak gün yüzüne çıkacaktır” diye konuştu.

Öğrencilere “Sizler büyüyen, güçlenen Türkiye’nin yapı taşlarısınız” diyen Başkan Çolakbayrakdar, “Sizler, daha büyük Türkiye için çalışıp, gayret gösteriyorsunuz. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Kocasinan Belediyesi olarak yaptığımız yatırımlar sizler için çocuklarımız ve geleceğimiz içindir. Sizlerin daha güzel bir dünyada yaşayabilmesi için bu etkinlikleri düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha çevreci ve daha yeşil bir Kocasinan için çalışmaları artırarak devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.

Hasbekli Hafız Mümin Akan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yusuf Özkaya ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “2017-2018 eğitim-öğretim yılında yeni açılan okulumuzda toplam 450 öğrenci bulunmaktadır. Okulumuza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha yeşil Kocasinan için ağaçlandırma çalışmasına katkı sağlayan iş adamı Erkut Korkmaz da sosyal sorumluluk faaliyetlerine herkesin destek vermesi gerektiğine dikkat çekerek, ülkemiz için belirli zamanlarda ağaçlandırma çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte ağaç diken okulun öğrencileri büyük sevinç yaşadı. Dikilen ilk fidanlarında can suyunu ise Başkan Çolakbayrakdar verdi. Öğrencilerin Başkan Çolakbayrakdar ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından etkinlik sona erdi.
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