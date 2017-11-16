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Kocasinan ailesi büyüyor yüzler gülüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, ilçede dünyaya yeni gelen bebeklerin ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Kocasinan ailesi büyüyor yüzler gülüyor
Günden güne daha fazla aileye ve bebeğe ulaşan Fatma Çolakbayrakdar, bu kez de Demirci ve Kafalı ailelerini ziyaret ederek, sevinçlerine ortak oldu.Fatma Çolakbayrakdar günün ilk ziyaretini Yeşil Mahallede yaşayan ve kısa zaman önce 3.çocuklarını kucağına alan Çiğdem-Murat Demirci ailesine gerçekleştirdi. Adaşı Fatma bebek ile yakından ilgilenen Fatma Çolakbayrakdar, vatana millete hayırlı olması dileğinde bulunduğu Demirci çiftine Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Hoş Geldin Bebek Seti’ hediye etti.
Fatma Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak yeni doğan bebeklere ‘Hoş geldin’ ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bugün de Fatma bebeği ziyaret ettik. Bu mutlu zamanlarında ailelerimizin sevinçlerine ortak olup mutluluklarına mutluluk katmaya çalışıyoruz. Ziyaretlerde aldığımız geri dönüşler ise en büyük mutluluğumuz. Annelerimizin gözlerinde gördüğümüz mutluluğu tarif etmenin imkanı yok.” ifadelerini kullandı.
Demirci ailesi de Fatma Çolakbayrakdar’ın ziyaretinden ve Kocasinan Belediyesi’nin hediyesinden çok memnun olduklarını ifade ederek, teşekkür etti.
Günün ikinci ziyaret adresi ise Erkilet Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde dünyaya gelen Ahsen Nur bebeğe oldu. Ahsen Nur’u kucağına alıp seven Fatma Çolakbayrakdar, Başkan Çolakbayrakdar’ın selamlarını ileterek bu yeni nefesin öncelikle aileye, Kocasinan’a, şehrimize ve ülkemize uğur, bereket ve güzellikler getirmesi temennisinde bulundu.Fatma Çolakbayrakdar, Ahsen Nur bebeğe de ‘Hoş Geldin Bebek Seti’ hediye etti.
Ziyaret hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.
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