Kocasinan Akademi ile işsizliğe alternatif çözümler üretiyoruz

Yaz aylarında ilginin daha da arttığı akademiye ilişkin bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet verdiklerini vurguladı.

“Hedeflediğimiz vizyon projelerimizle Kayseri’yi ve Türkiye’yi kalkındırarak, milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artırıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere daha iyi hizmet sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, “Kurduğumuz Kocasinan Akademi birimimizle eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Birimimizle sunduğumuz meslek edindirme kurslarımızla eğitim alamamış ya da yeni bir meslek dalında kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımızın, kendilerine uygun bir alanda eğitim almalarını sağlıyoruz. Gençlerimizi yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor, işsizliğe alternatif çözümler üretiyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, “Birimimizin ilk tesisi olan ‘Kocasinan Akademi Yakut’u yalnızca hanım kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Tesisimizde, modern derslikler, yüzme havuzu, kreş, kafeterya, psikolog, diyetisyen, plates ve spor salonu, sauna ve buhar odası, kuaför, güzellik ve cilt bakımı gibi bölümler bulunmaktadır” dedi.

Akademi tesisi kurulmayan mahallelerde ise semt konaklarıyla hizmet verdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Semt konaklarımız ise eğitim faaliyetlerinin yanı sıra mahalle sakinlerinin düğün ve nişan gibi önemli günlerinde kullanmanın yanı sıra günlük olarak sohbet edebilecekleri mekanlar var. Merkez mahallelerde daha büyük tesisler yaparken kırsaldaki mahallelerimize de semt konağı tarzı yapılar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Kocasinan Akademi çatısı altında; kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına herkese hitap edebilecek tesislerin sayısını artıracağız” diyerek noktaladı.