Kocasinan Akademi’den muhteşem tanıtım

Stantları beğeniyle inceleyen Başkan Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 7’den 70’e her kesimden vatandaşla sohbet edip, hal hatır soran Başkan Çolakbayrakdar, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da geri çevirmedi. Başkan Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar da el emeği göz nuru ürünleri kadın gözüyle inceledikten sonra iğne oyasıyla gül işlemesi yaptı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililere daha iyi hizmet sunabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, “Hedeflediğimiz vizyon projelerimizle Kayseri’yi ve Türkiye’yi kalkındırarak milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artırıyoruz. Bunlardan biri olan ‘Kocasinan Akademi’ projemizi hayata geçirdik. Bu çerçevede eğitimcilerimiz ve kursiyerlerimizle birlikte Kayseri Park alışveriş merkezinde Kocasinan Akademi’nin tanıtımını yapıyoruz.Yeni kurduğumuz ‘Kocasinan Akademi’ birimimizle eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. Kurulmasına kısa süre olmasına rağmen Kocasinan Akademi de kursiyerlerimizin neler yapabildiğini burada görmek bizleri son derece memnun etti. El becerisinden yemek çeşitlerine kadar hanım kardeşlerimiz çok güzel ürünler ortaya çıkarmışlar. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine her kesime hitap eden Kocasinan Akademi’nin bugün ciddi manada karşılığını gördük. Burada 7’den 70’e kursiyerlerimizin yaptığı ürünlerin sergilenmesi ilerisi için daha iyi ürünler yapılacağının göstergesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kayserili hemşehrilerime daha iyi hizmetler verebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızı bu hizmetlerden faydalanmak üzere Kocasinan Akademi’ye davet ediyorum. Kocasinan Akademi eğitim ve öğretime açık olan herkese hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Kocasinan Akademi çatısı altında kadınından erkeğine gencinden yaşlısına herkese hitap edecek olan tesislerin sayısını artıracağız.” diyerek noktaladı.

Kocasinan Akademi eğitimcileri ve kursiyerlerin çalışmalarından oluşan sergide, tel kırma ile Türk Bayrağı yapımı, iğne oyasından gül işleme, penyeden sepet örgü, sallantı boncukla takı yapımı, dövme keçe, kokulu taşlar, teraryum, çini ve yazma kenarı işleme gibi çalışmalar yer aldı. Kurs hocalarının ve kursiyerlerin el emeği göz nurundan oluşan çalışmalar, vatandaşların beğenisine sunulurken her biri alın teri olan ürünler, bu tür kursların ne denli faydalı olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca programda spordan eğitime birçok yarışmalar ve etkinlikler düzenlendi. Kocasinanlı hanımların ortaya koydukları başarılı eserler, Kayserililerin takdirini kazandı. (Kurum haberi)