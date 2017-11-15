Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ettiklerine dikkat çekerek, “Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten ödeme, posta çeki ile 100 TL ve üzeri ödemelerde belli kredi kartlarına 3 taksit ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yatırılan her kuruş Kocasinan’ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Tüm vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum ve şimdiden vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren hemşerilerime teşekkür ediyorum.” diye noktaladı.

Vatandaşlara her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi’nde, vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günleri 09:00 ile 16:00 saatleri arası, 27-28-29 ve 30 Kasım Perşembe günleri ise saat 19:00’a kadar vezneler açık olacak.