Kocasinan Belediyesi öğrencilere geri dönüşümü anlatıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüştürülebilir atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması ve çevreye daha duyarlı bireylerin yetiştirilmesi konusunda okullarda gerçekleştirdikleri eğitim seminerlerine düzenli olarak devam ettiklerini söyledi. “Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, “Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak yatırımlar yapıyoruz. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı ambalaj atıkların doğru şekilde toplanması, ülke ekonomisine ve çevreye kazandırılması için eğitim seminerlerimizle çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı. Kocasinan Belediyesi’nin geri dönüşümde yaptığı projelerin Türkiye’ye örnek olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için projeleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim seminerlerin ikincisi Burhanettin-Hanım Karamete İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Çevre Mühendisi Ahmet Usta tarafından geri dönüşümün önemi konusunda verilen eğitimi minik öğrenciler büyük bir ilgiyle izledi. Ambalaj atıklarının kaynağından toplanarak ekonomiye tekrar kazandırılması yönünde konuları slayt gösterileriyle öğrencilere anlatan Usta, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre için uyulması gereken konularda da öğrencilere bilgiler verdi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamada bu tarz eğitim seminerleriyle toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi ve farkındalık oluşturarak nitelikli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamanın hedeflendiği belirtildi.