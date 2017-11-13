Kocasinan Belediyesi Oruç Reis taziye evini hizmete açtı

Programda konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinanlıların taleplerine göre hizmet ürettiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Her bir mahallemizin özelliklerine, beklentilerine ve yaşam şekline göre hizmet üretiyoruz. Bunları yaparken her fırsatta mahallelerimizi ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin tek tek taleplerini alıyoruz. Sonrasında ise onların refahını arttıran sosyal alanlar gibi hizmetler gerçekleştiriyoruz. Açılışını yaptığımız taziye evi de mahalle sakinlerinin talebi üzerine ortaya çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın hızlı bir şekilde belediyeye ulaşması için Çözüm Merkezi projesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Çözüm Merkezi; vatandaş ile belediye ve belediye başkanı arasında bir iletişim ağı oldu. Hemşehrilerimizin 222 70 00’nolu telefon numarasını arayarak, mahallede yapılması gereken talepleri iletmesi yeterli olacaktır. Bütün gayretimiz mahallemizde yaşayanların istek ve taleplerini en iyi şekilde yerine getirmek içindir.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, taziye evinin bölge sakinlerine hayırlı olmasını dileyerek sözlerini noktaladı.

Program, Başkan Çolakbayrakdar’ın hizmete açılan taziye evinde vatandaşlara pilav ikram etmesiyle sona erdi.