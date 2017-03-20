Kocasinan Belediyesi sigarasız bir toplum için seminer düzenledi

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Sağlık günleri seminerlerimiz ile daha sağlıklı bir toplum hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklara karşı ayrı bir hassasiyet göstermektedir. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde Kocasinan'lıların daha bilinçli bireyler olmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için yoğun çaba sarf ediyoruz. Daha huzurlu ve daha mutlu bireyler yetiştirmeyi sosyal belediyecilik noktasında görev edindik.Bu çerçevede seminere katılanların taleplerini de göz ününde bulundurarak, önümüzdeki dönemde her ay belirli konu başlıkları altında sağlık seminerlerine devam edeceğiz” ifadelerini kulandı.

Seminerde, Acıbadem Kayseri Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, sigaranın zararları ve bırakma yöntemlerini anlattı. Sigara kullanımının akciğer kanseri riskini artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, sigaranın azaltılarak bırakılamayacağını vurguladı. Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, sigarayı bırakma yöntemlerini tek tek sıraladı.

Seminere katılarak, sigarayı bırakma konusunda destek veren Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Ömer Faruk Çöl ise Kocasinan Belediyesi’nin düzenlediği seminer ile toplumda farkındalık oluşturduğunu vurgulayarak, Kocasinan Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Kadınlar tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.