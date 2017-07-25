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Kocasinan Belediyesi unutulan çocuk oyunlarını canlandırıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklara yönelik gerçekleştirilen sokak oyunları etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu.

Kocasinan Belediyesi unutulan çocuk oyunlarını canlandırıyor
Bu seferde Cengiz Topel Mahallesi’nde gerçekleştirilen sokak oyunlarında çocuklar, doyasıya eğlendi. 
Sandalye kapmaca, halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi oyunlara katılan çocuklar birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Oyun oynamanın tadına varan çocuklar, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür etti.
Kocasinan Belediyesi’nin bu etkinliği sayesinde unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden hatırlandığını ve çocuklarını izlerken kendi çocukluklarına döndüğünü belirten mahalle sakinleri, bu tür etkinliklerinin devam etmesini istediklerini dile getirdi.
Kocasinan Belediyesi ekipleri, etkinlikte yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Etkinlik, Kocasinan Belediyesi’nin ikram çeşmesinden limonata ikramıyla sona erdi.
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